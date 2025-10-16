Apple ने लॉन्च किया MacBook Pro M5, दमदार AI फीचर्स और 24 घंटे की बैटरी लाइफ वाले पावरफुल लैपटॉप की इतनी है कीमत

Representational Image | Unsplash

Apple ने अपना नया 14 इंच का MacBook Pro (M5) लॉन्च कर दिया है. इस लैपटॉप में कंपनी ने नया M5 चिप दिया है, जो इसे और भी तेज, स्मार्ट और पावरफुल बनाता है. इसके साथ ही इसमें 24 घंटे की बैटरी लाइफ और शानदार AI फीचर्स जोड़े गए हैं. नया MacBook Pro उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें स्पीड, स्मार्ट परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ की जरूरत होती है. चाहे आप स्टूडेंट हों, डिजाइनर, डेवलपर या बिजनेस प्रोफेशनल यह लैपटॉप हर जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी लाइफ है. कंपनी के अनुसार, नया MacBook Pro एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे तक चल सकता है. इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स या ट्रैवलर्स बिना चार्जर के भी लंबा काम कर सकते हैं.

AI पर खास फोकस: अब काम होगा और तेज

Apple ने इस नए मैकबुक को खास तौर पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है. नया M5 चिप पिछले वर्जन की तुलना में 3.5 गुना तेज AI परफॉर्मेंस देता है. इसके साथ ही CPU और GPU भी पहले से बेहतर है, जिससे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और कोडिंग जैसे काम और तेजी से किए जा सकते हैं.

स्टोरेज और ग्राफिक्स में भी बड़ा अपग्रेड

नया GPU और Neural Engine 3.5x तेज AI परफॉर्मेंस देता है. SSD की स्पीड दोगुनी हो गई है, जिससे फाइलें और ऐप्स झटपट खुलते हैं. 150GB/s यूनिफाइड मेमोरी बैंडविड्थ और 4TB तक स्टोरेज की सुविधा दी गई है. पिछले मॉडल की तुलना में वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग और गेमिंग में परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर है.

डिस्प्ले और डिजाइन

इस मैकबुक में Liquid Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो शार्प और ब्राइट इमेज देता है. इसके साथ ही इसमें 12MP का सेंटर स्टेज कैमरा, छह स्पीकर वाला साउंड सिस्टम और Spatial Audio सपोर्ट है, जिससे वीडियो कॉल और एंटरटेनमेंट का अनुभव और शानदार हो जाता है.

दमदार फीचर्स का मिलेगा मजा

नया MacBook Pro macOS Tahoe के साथ आता है, जिसमें AI से जुड़े कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं

Text to Image जनरेशन

लाइव ट्रांसलेशन

ऑटोमेटेड वर्कफ्लो

भारत में कीमत

14 इंच MacBook Pro (M5) की भारत में शुरुआती कीमत 1,69,900 रुपये है. स्टूडेंट्स के लिए कीमत 1,59,900 रुपये रखी गई है. कलर ऑप्शन की बात करें तो स्पेस ब्लैक और सिल्वर उपलब्ध हैं.

कहां से करें प्री आर्डर?

प्री-ऑर्डर apple.com पर शुरू हो गए हैं. 22 अक्टूबर से ऑनलाइन और स्टोर्स पर पर ये उपलब्ध होंगे.