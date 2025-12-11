Mumbai-Nashik Local Train: मुंबई से नासिक लोकल ट्रेन को हरी झंडी, नई 131 किमी रेल लाइन से कम होगा यात्रा का समय
लोकल ट्रेन (Photo Credits: File Image)

Mumbai-Nashik Local Train: लंबे समय से चली आ रही तकनीकी रुकावट, जिसकी वजह से नासिक (Nashik) से मुंबई (Mumbai) के बीच सीधी लोकल ट्रेन सेवा (Local Train Service) की योजना में देरी हो रही थी, अब आखिरकार खत्म होने वाली है. महाराष्ट्र इंडेक्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रेलवे बोर्ड ने मनमाड (Manmad) और कसारा (Kasara) के बीच 131 किलोमीटर की दो नई रेलवे लाइनों को मंजूरी दे दी है. उम्मीद है कि अपग्रेड किया गया यह ट्रैक सह्याद्री रेंज से ट्रेनों की आवाजाही को तेज और आसान बनाएगा.

घाटों से होकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ावा

इस प्रोजेक्ट की एक खास बात पहाड़ियों के पार 18 सुरंगों का निर्माण है, जिन्हें मौजूदा खड़ी ढलानों को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनकी वजह से अभी लंबी दूरी की ट्रेनों को बैंकर इंजनों पर निर्भर रहना पड़ता है. जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी होने और अधिकारियों की नियुक्ति के साथ, सेंट्रल रेलवे ने काम को मिशन मोड में शुरू कर दिया है.

नया अलाइनमेंट मौजूदा रूट पर भीड़भाड़ को काफी कम कर देगा. मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड ट्रैक यात्री आवाजाही के लिए जगह खाली करेंगे, खासकर पीक आवर्स के दौरान जब मुंबई सबअर्बन नेटवर्क देश के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में से एक को संभालता है. यह भी पढ़ें: Mumbai Local Train Update: यात्रियों के लिए खुशखबरी! विरार से दहानू के बीच दौड़ेगी 15 कोचेस की लोकल ट्रेन, लोगों को भीड़ से मिलेगी राहत

नासिक के लिए लोकल ट्रेनों को हरी झंडी

इस अपग्रेड से अब कासारा से आगे सबअर्बन ट्रेनों को चलाना टेक्निकली मुमकिन हो जाएगा और उन्हें नासिक तक बढ़ाया जा सकेगा, जो यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी. नई लाइनें सेंट्रल रेलवे को ज्यादा ट्रेनें चलाने और बिज़ी कॉरिडोर पर फ्रीक्वेंसी बेहतर करने के लिए जरूरी एक्स्ट्रा स्लॉट देंगी.

एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद, मुंबई से नासिक और मनमाड का स्ट्रेच राज्य के सबसे कुशल रीजनल कॉरिडोर में से एक बन जाएगा. एक स्मूथ ट्रैक प्रोफाइल, कम यात्रा का समय और कम ईंधन के इस्तेमाल से ट्रेनें बिना किसी ऑपरेशनल देरी के लगातार स्पीड से चल पाएंगी.

भविष्य के लिए तैयार एक रीजनल लिंक

इस प्रोजेक्ट को उत्तरी महाराष्ट्र और मुंबई के बीच भविष्य के लिए तैयार ट्रांसपोर्ट लिंक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. रोजाना की यात्रा को बेहतर बनाने के अलावा, इस कॉरिडोर से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा मिलने, माल ढुलाई कनेक्टिविटी बेहतर होने और दोनों क्षेत्रों के बीच बढ़ते पैसेंजर लोड को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.

अगले साल काम में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि अब कई हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से काम शुरू हो गया है.