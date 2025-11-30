Mumbai Local Train Update: यात्रियों के लिए खुशखबरी! विरार से दहानू के बीच दौड़ेगी 15 कोचेस की लोकल ट्रेन, लोगों को भीड़ से मिलेगी राहत

Mumbai Local Train Update: मुंबई के उपनगरीय यात्रियों के लिए वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) ने एक अहम फैसला लिया है. बढ़ती भीड़ और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहली बार विरार से दहानू (Virar–Dahanu Route) के बीच 15 डब्बों वाली लोकल ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है. यह कदम उपनगरीय नेटवर्क में बड़ा बदलाव लाएगा.

मिली जानकारी के अनुसार, वेस्टर्न रेलवे ने बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है कि 1 जनवरी 2026 से एक्सप्रेस ट्रेनों (Express Trains) की नई समय सारणी लागू हो जाएगी.वहीं लोकल ट्रेनों (Suburban Trains) के लिए नया टाइमटेबल मार्च या अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है. ये भी पढ़े:Mumbai Local Train Update: मुंबई लोकल यात्रियों को बड़ी राहत, पश्चिम रेलवे रूट पर इस साल के अंत तक 12 की जगह अब दौड़ेंगी 15 डिब्बों की 100 ट्रेनें

क्या है नई योजना?

चर्चगेट से विरार के बीच 10 से 12 नई सर्विस (New Services) बढ़ाने का प्रस्ताव,जनवरी 2026 तक वेस्टर्न रेलवे को नया एसी रेक (New AC Rake) मिलने की संभावना,नया रेक मिलने से AC लोकल सर्विसेज (AC Local Services) में लगभग 10 और सेवाएं जोड़ने की तैयारी.

यात्रियों को मिलेगी राहत

विरार–दहानू के बीच 15 कोच लोकल शुरू होने से यात्रियों की भीड़ काफी हद तक कम होगी,लंबी दूरी के उपनगरीय यात्रियों को आराम मिलेगा,रोजाना यात्रा करने वालों को बेहतर सुविधा मिलेगी.रेलवे का मानना है कि इस रूट पर बढ़ती आबादी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह कदम बेहद जरूरी था.

मेट्रो-3 यात्रियों के लिए भी राहत

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) ने भी यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है.पहली बार Metro Connect-3 यात्रियों के लिए डिस्काउंटेड मंथली पास (Discounted Monthly Pass) जारी किया गया है.इससे रोजाना यात्रा करने वालों का खर्च कम होगा,ऑफिस–कम्यूट करने वाले लोगों को सीधा फायदा,बड़ी संख्या में यात्रियों को आर्थिक राहत मिलेगी.