Dhurandhar: ऋतिक रोशन ने की धुरंधर की तारीफ, बोले- ‘इसकी राजनीति से असहमत हूं, लेकिन फिल्म अब भी दिमाग से निकल नहीं रही’

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hritik Roshan) ने बुधवार को एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने धुरंधर (Dhurandhar) की तारीफ की, लेकिन यह भी लिखा कि वह 'इसकी पॉलिटिक्स से असहमत हो सकते हैं'. एक्टर को अपनी पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी और गुरुवार को उन्होंने एक और इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने फिल्म और एक्टर्स की तारीफ की.

'वॉर 2' के एक्टर ने लिखा, 'अभी भी धुरंधर मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है. @AdityaDharFilms आप एक जबरदस्त मेकर हैं. @RanveerOfficial शांत से लेकर जोशीले तक, क्या सफर है और कितने कंसिस्टेंट हैं. #akshayekhanna हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं और यह फिल्म इस बात का सबूत है. @ActorMadhavan कमाल की ग्रेस, ताक़त और डिग्निटी!! लेकिन यार @rakeshbedi आपने जो किया वह जबरदस्त था.. क्या एक्टिंग है, शानदार!! सभी के लिए, खासकर मेकअप और प्रोस्थेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए जोरदार तालियां! मैं पार्ट 2 का इंतज़ार नहीं कर सकता!!!

अपने पोस्ट में, जिसे उन्होंने बुधवार को शेयर किया था, ऋतिक ने लिखा, ‘मुझे सिनेमा पसंद है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो एक भंवर में चले जाते हैं और कहानी को खुद पर हावी होने देते हैं, उन्हें तब तक घुमाते हैं, हिलाते हैं जब तक कि वे जो कहना चाहते हैं वह उस स्क्रीन पर बाहर न आ जाए. धुरंधर इसका एक उदाहरण है. कहानी कहने का तरीका बहुत पसंद आया. यह सिनेमा है. मैं इसकी पॉलिटिक्स से असहमत हो सकता हूं, और इस बारे में बहस कर सकता हूं कि दुनिया के नागरिक के तौर पर हम फिल्ममेकर्स को क्या जिम्मेदारियां निभानी चाहिए. फिर भी, मैं इस बात को नजरअंदाज़ नहीं कर सकता कि सिनेमा के स्टूडेंट के तौर पर मैंने इसे कितना पसंद किया और इससे सीखा. कमाल है.

ऋतिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ‘हो सकता है कि मैं इसकी पॉलिटिक्स से सहमत न होऊं, और इस बारे में बहस करूं कि दुनिया के नागरिक के तौर पर हम फिल्ममेकर्स को क्या ज़िम्मेदारियां निभानी चाहिए.’ और एक्टर का यह बयान नेटिजन्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

नेटिजन्स ने किया ट्रोल

Hritik dimwit roshan has posted a half hearted acknowledgement of #Dhurandhar stating he disagrees with the politics of it 😂😂. This m0r0n sits in his posh bungalow and is literally trivialising the pain of innocent lives harmed repeatedly by P0rkistan terr0r pic.twitter.com/JlJFV7lWse — Dreamcatcher (@avantika213) December 10, 2025

Meet @iHrithik who > Organises Beef and liquor parties on his Ram Navami occasion shows. > 's girlfriend Saba Azad participates in Anti Indian JNU protests > Never raise 'politics' remarks for movies like Haider, Raazi, or YRF spy movies. Now raising concern on #Dhurandhar pic.twitter.com/M4hflcrEyS — Chota Don (@choga_don) December 10, 2025

इस बीच, धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, छह दिनों में फिल्म ने 180 करोड़ रुपये कमाए हैं.