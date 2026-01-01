Trip To Alleppey In Winter: सर्दियों में एल्लेप्पी क्यों है स्लो-ट्रैवल के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन? जानिए खास वजहें

एलेप्पी (Photo Credits: Pixabay)

Trip To Alleppey In Winter: एलेप्पी (Alleppey) हमेशा से पानी, रोशनी और सुकून भरे पलों के लिए जाना जाता है, लेकिन सर्दियां इस जगह के माहौल को बदल देती हैं. इस मौसम में यहां गर्मी कम हो जाती है, हवा हल्की लगती है और बैकवाटर धीमी गति से बहते हैं जो गर्मियों में कभी देखने को नहीं मिलती है. सर्दियों में मौसम (Winter Season) में सुबह सर्द, दोपहर आराम से बीतती है और शाम यहां के खुशनुमा माहौल में बाहर रुकने के लिए विवश कर देती हैं. यहां किसी चीज की जल्दी नहीं है. एलेप्पी में सर्दियां यात्रियों को पल में जीने के लिए प्रेरित करती हैं, चाहे वह हाउसबोट के डेक से गांव की जिंदगी देखना हो या नहर के किनारे चाय पीते हुए आसमान का रंग बदलते देखना हो. यह शांत, ज्यादा संतुलित ट्रैवल पेस ही सर्दियों को ऐसा मौसम बनाता है, जब एलेप्पी अपना सबसे असली और जीवंत रूप दिखाता है. आइए विस्तार से जानते हैं कि आपको सर्दियों में एलेप्पी की यात्रा का क्यों प्लान करनी चाहिए. यह भी पढ़ें: बर्फ की चादर में लिपटी सुंदर वादिया, सर्दियों में बेहतरीन नजारे, भारत के इन जगहों पर लिजिए बर्फबारी का मजा

एलेप्पी (Photo Credits: Pixabay)

सर्दियों में अलेप्पी अलग क्यों लगता है, यहां इसके कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं.

1-बैकवाटर हो जाते हैं शांत

सर्दियों में एलेप्पी के बैकवाटर एक शांत जगह में बदल जाते हैं. सुबह नहरों पर हल्की धुंध छाई रहती है और पानी शांत लय में बहता है जो गर्मियों में कम ही देखने को मिलता है. हाउसबोट की सवारी ज्यादा आरामदायक लगती है और तेज धूप न होने से नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है. आप मछुआरों को जाल फेंकते हुए, नारियल के पेड़ों पर बैठे पक्षियों, स्कूल की नावों को पास से गुजरते हुए देख सकते हैं.

2- घूमने के लिए एकदम सही मौसम

एलेप्पी में सर्दियों में सुबह ताजी हवा और दोपहर में सुहावनी गर्मी होती है, जिससे यह बाहरी जगहों पर घूमने के लिए एकदम सही डेस्टिनेशन बन जाता है. आप लोकल बाजारों में घूम सकते हैं, नहर के रास्तों पर साइकिल चला सकते हैं, या लगातार छाया ढूंढे बिना समुद्र तट पर टहल सकते हैं. ठंडा मौसम बाहर ज्यादा देर तक आराम से घूमने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे आप अपनी गति से घूम सकते हैं.

3- हाउसबोट लगती हैं आरामदायक

सर्दियों में एलेप्पी की हाउसबोट सिर्फ तैरते हुए कमरे नहीं रह जातीं, बल्कि वे आरामदायक छुट्टियों की जगह बन जाती हैं. दिन इतने आरामदायक होते हैं कि आप खुले डेक पर आराम कर सकते हैं और ताड़ के पेड़ों वाली नहरों को बहते हुए देख सकते हैं. शामें हल्की रोशनी में शांत डिनर के लिए बुलाती हैं, जिसमें पानी पर परछाइयां नाचती हैं. हल्की ठंडक इसमें और चार चांद लगा देती है, जिससे तारों को देखना या बाहर चाय पीना बहुत मजेदार हो जाता है.

4- असली लोकल माहौल

सर्दियों में भीड़ कम होती है, इसलिए एलेप्पी टूरिस्ट जगह से ज्यादा एक जिंदा शहर जैसा लगता है. होमस्टे और कैफे आसानी से मिल जाते हैं, फेरी की सवारी आरामदायक लगती है और लोकल लोगों से बातचीत अपने आप हो जाती है. आप एलेप्पी को जैसा है वैसा ही देखते हैं, ताड़ी की दुकानों पर रेगुलर लोग आते-जाते रहते हैं, मछुआरे जाल ठीक करते हैं, बच्चे नाव से स्कूल जाते हैं. यह असलीपन गर्मियों के पीक सीजन में मिलना मुश्किल होता है.

5-खाने का स्वाद बेहतर होता है

ठंडा मौसम एलेप्पी के फूड कल्चर को और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है. सीफूड करी, फूले हुए अप्पम और खुशबूदार स्टू का स्वाद तब और भी अच्छा लगता है, जब आप गर्मी की थकान से नहीं जूझ रहे होते. सर्दियों की शामें आपको खाने पर ज्यादा समय बिताने के लिए प्रेरित करती हैं. आप हर कौर का मजा लेते हैं, ताजी बनी कॉफ़ी पीते हैं और बातचीत को लंबा चलने देते हैं. यह मौसम खाने को एक जरूरत नहीं, बल्कि एक अनुभव बना देता है.

6- बिना टाइमलाइन के करें यात्रा

शायद सर्दियों का एलेप्पी को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है सख्त शेड्यूल से आजादी. आप चेकलिस्ट पर कम ध्यान देते हैं और दिन भर घूमने-फिरने के लिए ज्यादा खुले रहते हैं. टैक्सी की जगह फेरी की सवारी, प्लान की जगह सूर्यास्त. आपको छोटे, बिना प्लान किए पलों में खुशी मिलती है—जैसे पानी पर लहरों को देखना या नहर के किनारे चाय पीना।. सर्दियां आपको बिना जल्दबाजी के यात्रा करना सिखाती हैं, एक ऐसी गति देती हैं जो जल्दबाजी के बजाय सुकून देने वाली लगती है. यह भी पढ़ें: 6 Hill Stations In Summer Vacation: दिल्ली की गर्मी से चाहते हैं राहत, इन 6 हिल स्टेशनों पर बनाएं दो दिन का ट्रिप प्लान

एलेप्पी (Photo Credits: Pixabay)

एलेप्पी में सर्दियों के सबसे अच्छे अनुभव जिन्हें आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए.

एलेप्पी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्लो ट्रैवल के लिए एकदम सही हैं-

1-सुबह-सुबह बैकवाटर फेरी

सर्दियों में स्थानीय लोग अपना दिन जल्दी शुरू करते हैं और जब पानी शांत होता है तो फेरी धुंध भरी नहरों से गुजेरती हैं. बीच में उतरे बिना पूरी यात्रा करने से आपको गांव की जिंदगी को स्वाभाविक रूप से देखने का मौका मिलता है.

2- टॉडी की दुकानों पर आराम से लंच

सर्दियों में टॉडी की दुकानें सबसे ज्यादा आरामदायक लगती हैं. खाना ज्यादा देर तक चलता है, बातचीत आसानी से होती है और गर्मियों की भीड़ की तरह टेबल जल्दी खाली करने का कोई दबाव नहीं होता.

3- नहरों के बीच गांव में घूमना

घरों, मंदिरों और नारियल के पेड़ों को जोड़ने वाले संकरे रास्तों पर धीरे-धीरे घूमना सबसे अच्छा होता है. सर्दियों की रोशनी नरम होती है और लोग बातचीत करने या रास्ता बताने के लिए रुकने की ज्यादा संभावना रखते हैं.

4- पानी के किनारे सूर्यास्त का समय

सर्दियों में शाम धीरे-धीरे आती है. कई जगहों पर घूमने के बजाय किसी नहर या झील के किनारे रुकने से अनुभव कहीं ज्यादा यादगार बन जाता है.