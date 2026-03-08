India vs New Zealand, T20 World Cup 2026 Final Prediction: खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी उठाना चाहेगा भारत, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

भारत बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 Final Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज यानी 8 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मुकाबला टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है, जहां जीतने वाली टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करेगी. टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है. जबकि न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand, T20 World Cup 2026 Final Preview: आज भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा खिताबी मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 मार्च (रविवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है. हालांकि इस मैदान से जुड़ी कुछ कड़वी यादें भी भारतीय फैंस के मन में ताजा हैं, क्योंकि इसी मैदान पर वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था.

अब न्यूजीलैंड के पास मौका होगा कि वह इस मैदान पर इतिहास रचते हुए अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप जीत सके. हालांकि उनके सामने मेजबान भारत की कड़ी चुनौती होगी. वहीं एक लाख से ज्यादा दर्शकों की क्षमता वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम और यहां की पिच भी मैच के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकती है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs NZ T20I Head To Head Record)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 18 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 11 मैचों में जीत मिली है. एक मुकाबला टाई रहा है. दोनों टीमों के बीच अक्सर कड़ी टक्कर देखने को मिलती है.

ये टीम मार सकती है बाजी (IND vs NZ Final Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, टीम संतुलन और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार हो सकती है और यहां हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है. अगर सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो भारत मजबूत स्थिति में रहेगा. वहीं न्यूजीलैंड की टीम के पास फिन एलन, डेवोन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स जैसे आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी न्यूजीलैंड के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं.

भारत की जीत की संभावना: 60%

न्यूजीलैंड की जीत की संभावना: 40%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs NZ Final Playing Prediction)

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, काइल जैमीसन.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस फाइनल मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.