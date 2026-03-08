India vs New Zealand, T20 World Cup 2026 Final Ahmedabad Weather Update: भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल में बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें अहमदाबाद के मौसम का हाल

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत T20I आँकड़े (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 Final Ahmedabad Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज यानी 8 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मुकाबला टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है, जहां दोनों टीमें ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है. जबकि न्यूजीलैंड की अगुवाई मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand, T20 World Cup 2026 Final Preview: आज भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा खिताबी मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारत बनाम न्यूजीलैंड मुकाबले से पहले फैंस की नजरें अहमदाबाद के मौसम पर टिकी हैं. मौसम विभाग के अनुसार इस मैच के दौरान बारिश की संभावना बेहद कम है. ऐसे में दर्शकों को पूरा मुकाबला देखने का मौका मिल सकता है. टीम इंडिया के पास इस बार इतिहास रचने का शानदार मौका है. अगर भारत यह मुकाबला जीतता है तो वह तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर सकता है.

करीब एक महीने तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली है. वहीं न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया था. अब दोनों टीमें अहमदाबाद के दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रॉफी के लिए भिड़ने को तैयार हैं.

अहमदाबाद मौसम और बारिश का पूर्वानुमान

मौसम रिपोर्ट के मुताबिक मैच के दौरान आसमान आंशिक रूप से साफ रहने की संभावना है. बारिश की संभावना 5 से 10 प्रतिशत के बीच बताई जा रही है, जो काफी कम है. शाम के समय तापमान लगभग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. हल्की हवाएं चलने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों को थोड़ी राहत मिल सकती है.

आर्द्रता का स्तर थोड़ा ज्यादा रह सकता है, जिससे ओस का असर भी देखने को मिल सकता है. हालांकि मौसम विभाग ने किसी भी भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है. ऐसे में पूरे मुकाबले के होने की संभावना ज्यादा है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ड्रेनेज व्यवस्था

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ड्रेनेज व्यवस्था काफी बेहतरीन मानी जाती है. अगर हल्की फुहार भी पड़ती है तो मैदान जल्दी सूख जाता है और मैच दोबारा शुरू कराया जा सकता है. इसलिए मौसम के कारण मैच के पूरी तरह रद्द होने की संभावना बेहद कम है.

अहमदाबाद मौसम (Ahmedabad Weather Updates Live)

मौसम विभाग के अनुसार शाम के समय हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है. दृश्यता सामान्य रहने का अनुमान है, जिससे फ्लडलाइट्स में मैच बिना किसी परेशानी के खेला जा सकेगा.

टूर्नामेंट की स्थिति और मुकाबले की अहमियत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद अहम है. भारत घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर ट्रॉफी जीतना चाहेगा, जबकि न्यूजीलैंड की टीम अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने की कोशिश करेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs NZ Final Playing Prediction)

टीम इंडिया: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और काइल जैमीसन.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस फाइनल मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.