Cricket Match Schedule For Today: 01 सितंबर को UAE बनाम AFG, BAN बनाम NED मैच समेत इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महादंगल, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स

International Cricket Match Schedule For Today: 1 सितम्बर को क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बार फिर पूरे दिन रोमांचक मुकाबलों की भरमार रहेगी. दिन की शुरुआत दोपहर 1:00 बजे (IST) विंडहोक से होगी, जहां आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका रीजन डिवीजन वन क्वालिफायर 2025 के तहत दो मुकाबले खेले जाएंगे. केन्या विमेन बनाम तंजानिया विमेन और सिएरा लियोन विमेन बनाम ज़िम्बाब्वे विमेन. इसके बाद दोपहर 1:30 बजे (IST) प्रिटोरिया में साउथ अफ्रीका ए और न्यूज़ीलैंड ए के बीच दूसरा अनऑफिशियल वनडे खेला जाएगा. दोपहर बाद 2:30 बजे (IST) से तिरुवनंतपुरम में केरल क्रिकेट लीग 2025 का 23वां मैच होगा, जिसमें त्रिशूर टाइटंस और अलेप्पी रिपल्स आमने-सामने होंगे. वहीं शाम 5:20 बजे (IST) से क्वालिफायर टूर्नामेंट में एक बार फिर दो मुकाबले होंगे. नामीबिया विमेन बनाम नाइजीरिया विमेन और रवांडा विमेन बनाम युगांडा विमेन. इसी समय सिलहट में बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेला जाएगा, जो सीरीज़ के लिहाज़ से बेहद अहम होगा. ट्राई सीरीज के तीसरे मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी अफगानिस्तान, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स
शाम 6:45 बजे (IST) तिरुवनंतपुरम में केरल क्रिकेट लीग का 24वां मुकाबला कोज़िकोड ग्लोबस्टार्स और एरिज़ कोल्लम सेलर्स के बीच होगा. रात के सत्र में बड़ा मुकाबला लखनऊ से देखने को मिलेगा, जहां 7:30 बजे (IST) उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के तहत लखनऊ फाल्कन्स और काशी रुद्रास आमने-सामने होंगे. दिन का सबसे रोमांचक क्षण रात 8:30 बजे (IST) से शुरू होगा. शारजाह में यूएई और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20I खेला जाएगा, जबकि कैरेबियन में सीपीएल 2025 का 19वां मैच ब्रायन लारा स्टेडियम पर होगा, जहां त्रिनबागो नाइट राइडर्स का सामना सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स से होगा. इन दोनों मुकाबलों में अंतरराष्ट्रीय सितारे और शानदार टी20 एक्शन देखने को मिलेगा, जो क्रिकेट फैंस को देर रात तक बांधे रखेगा.
1 सितंबर 2025 (सोमवार) की क्रिकेट शेड्यूल
|प्रतियोगिता
|मुकाबला
|स्थान
|समय (IST)
|लाइव स्ट्रीमिंग/टेलीकास्ट
|आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका रीजन डिवीजन वन क्वालिफायर 2025
|केन्या विमेंस बनाम तंजानिया विमेंस (ग्रुप B, 6वां मैच)
|हाई परफॉर्मेंस ओवल, विंडहोक
|दोपहर 1:00 बजे
|FanCode ऐप/वेबसाइट
|सिएरा लियोन विमेंस बनाम ज़िम्बाब्वे विमेंस (ग्रुप A, 5वां मैच)
|नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
|दोपहर 1:00 बजे
|FanCode ऐप/वेबसाइट
|नामीबिया विमेंस बनाम नाइजीरिया विमेंस (ग्रुप A, 7वां मैच)
|नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक
|शाम 5:20 बजे
|FanCode ऐप/वेबसाइट
|रवांडा विमेंस बनाम युगांडा विमेंस (ग्रुप B, 8वां मैच)
|हाई परफॉर्मेंस ओवल, विंडहोक
|शाम 5:20 बजे
|FanCode ऐप/वेबसाइट
|न्यूज़ीलैंड ए का दक्षिण अफ्रीका दौरा 2025
|साउथ अफ्रीका ए बनाम न्यूज़ीलैंड ए (दूसरा अनऑफिशियल ODI)
|एलसी डी विलियर्स ओवल, प्रिटोरिया
|दोपहर 1:30 बजे
|FanCode ऐप/वेबसाइट
|केरल क्रिकेट लीग 2025
|त्रिशूर टाइटंस बनाम अलेप्पी रिपल्स (23वां मैच)
|ग्रीनफ़ील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम
|दोपहर 2:30 बजे
|FanCode ऐप/वेबसाइट
|कोज़िकोड ग्लोबस्टार्स बनाम एरिज़ कोल्लम सेलर्स (24वां मैच)
|ग्रीनफ़ील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम
|शाम 6:45 बजे
|FanCode ऐप/वेबसाइट
|नीदरलैंड्स का बांग्लादेश दौरा 2025
|बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स (दूसरा T20I)
|सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सिलहट
|शाम 5:30 बजे
|FanCode ऐप/वेबसाइट
|उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025
|लखनऊ फाल्कन्स बनाम काशी रुद्रास (30वां मैच)
|इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
|रात 7:30 बजे
|JioHotstar / Sports18
|यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025
|संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफगानिस्तान (तीसरा मैच)
|शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह
|रात 8:30 बजे
|FanCode ऐप/वेबसाइट
|कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025
|त्रिनबागो नाइट राइडर्स बनाम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स (19वां मैच)
|ब्रायन लारा स्टेडियम, तारौबा, त्रिनिदाद
|रात 8:30 बजे
|Jiohotstar / Star Sports Network
नोट: प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी संबंधित अधिकार धारकों या प्लेटफॉर्म्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार बदल सकती है. अगर आप किसी विशेष मैच के स्कोर अपडेट या हाइलाइट्स के लिए लेटेस्टली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. दर्शक FanCode, JioHotstar, Sony LIV, या संबंधित ऐप पर जाकर अपने पसंदीदा मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. कुछ स्ट्रीमिंग के लिए पास या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.