UAE vs AFG, T20I Tri-Series 2025 Preview: ट्राई सीरीज के तीसरे मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी अफगानिस्तान, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम(Credit:X/@cricketworldcup)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Preview: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का तीसरा मुकाबला 1 सितंबर (सोमवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपने पिछले मैच में पाकिस्तान से हार गया था. बड़ी लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई की टीम संघर्ष करती नज़र आई, लेकिन जीत से दूर रह गई. अब टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने वापसी करने और पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं, टीम के पास मोहम्मद वसीम की कप्तानी में मजबूत बल्लेबाज़ी क्रम और जुनैद सिद्दीक़ी व मोहम्मद जवदुल्लाह जैसे गेंदबाज़ हैं, जो अहम भूमिका निभा सकते हैं. पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 31 रनों से हराया, हसन अली ने झटके 3 विकेट, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

दूसरी ओर, अफ़ग़ानिस्तान ने भी सीरीज़ की शुरुआत हार के साथ की थी. पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में उनकी बल्लेबाज़ी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई और कोई खिलाड़ी पारी को संभाल नहीं पाया. कप्तान राशिद खान की अगुवाई वाली टीम अब यूएई को हराकर अपने अभियान को पटरी पर लाना चाहेगी. अफगानिस्तान के पास रहमानुल्लाह गुरबाज़, इब्राहिम जादरान और मोहम्मद नबी जैसे अनुभवी बल्लेबाज़ हैं, जबकि गेंदबाज़ी में राशिद खान, मुजीब उर रहमान और फज़लहक़ फ़ारूकी किसी भी विपक्षी टीम को परेशान करने की क्षमता रखते हैं.

टी20 में संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफ़ग़ानिस्तान हेड टू हेड रिकार्ड्स (UAE vs AFG Head to Head Records): संयुक्त अरब अमीरात और अफ़ग़ानिस्तान के बीच अब तक दोनों टीमों के बीच 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले गए हैं. इनमें से अफ़ग़ानिस्तान ने 10 मुकाबले जीते हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात को सिर्फ 3 मैचों में जीत नसीब हुई है.

यूएई बनाम अफ़ग़ानिस्तान ट्राई सीरीज 2025 के तीसरे टी20 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (UAE vs AFG Key Players To Watch Out): मोहम्मद वसीम, आसिफ खान, जुनैद सिद्दीक़ी, राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज़ और मोहम्मद नबी इस मुकाबले में सबकी नज़रें इन खिलाड़ियों पर होंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (UAE vs AFG Mini Battle): यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम और अफगानिस्तान के राशिद खान के बीच की टक्कर रोमांचक रहेगी. वहीं रहमानुल्लाह गुरबाज़ और जुनैद सिद्दीक़ी की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

यूएई बनाम अफ़ग़ानिस्तान ट्राई सीरीज 2025 का तीसरा टी20 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का तीसरा मुकाबला 1 सितंबर (सोमवार) को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 8:00 बजे होगा.

यूएई बनाम अफ़ग़ानिस्तान ट्राई सीरीज 2025 के तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

यूएई बनाम अफ़ग़ानिस्तान मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. फैंस अपने मोबाइल, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप पर आसानी से मुकाबला देख सकते हैं.

यूएई बनाम अफ़ग़ानिस्तान ट्राई सीरीज 2025 के तीसरे टी20 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन (UAE vs AFG Probable Playing XI)

संयुक्त अरब अमीरात (UAE): मुहम्मद जोहैब, मुहम्मद वसीम (कप्तान), आसिफ खान, अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), एथन डिसूजा, ध्रुव पाराशर, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवदुल्लाह

अफ़ग़ानिस्तान (AFG): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सिदीकुल्लाह अतल, दरवेश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, फज़लहक़ फ़ारूकी, फरीद अहमद मलिक