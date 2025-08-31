UAE vs PAK, T20I Tri-Series 2025 Scorecard: पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 31 रनों से हराया, हसन अली ने झटके 3 विकेट, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

UAE National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला 30 अगस्त(शनिवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें पाकिस्तान ने यूएई को 31 रन से हरा दिया हैं. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 207 रन बनाए, जिसके जवाब में यूएई की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 176 रन ही बना सकी. पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात के सामने रखा जबरदस्त 208 रनों का लक्ष्य, सैम अयूब, हसन नवाज ने खेली तूफानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान की पारी की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन सईम अय्यूब ने 38 गेंदों में 69 रन की जोरदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे. उनके साथ हसन नवाज ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की और 26 गेंदों में 56 रन बनाए. मोहम्मद नवाज ने 15 गेंदों में 25 रन की तेज पारी खेल टीम को 200 के पार पहुंचाया. अन्य बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी संतोषजनक रहा.

यूएई की टीम की तरफ से आसिफ खान ने सबसे अच्छी पारी खेली और मात्र 35 गेंदों में 77 रन बनाए. इसके अलावा मुहम्मद वसीम ने 18 गेंदों में 33 रन की पारी खेली. हालांकि, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने समय-समय पर यूएई के रन बनाने की कोशिशों पर लगाम लगाई. हसन अली ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए. पाकिस्तान के अन्य प्रमुख गेंदबाजों में जउनैद सिद्दीकी ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 2 विकेट झटके. पाकिस्तान ने कुल 31 रनों की बढ़त से यह मुकाबला जीतकर ट्राई-सीरीज में जीत की राह जमी कर ली हैं.