UAE vs PAK, T20I Tri-Series 2025 Scorecard: पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात के सामने रखा जबरदस्त 208 रनों का लक्ष्य,  सैम अयूब, हसन नवाज ने खेली तूफानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

UAE National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला 30 अगस्त(शनिवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 207 रन बनाए. टीम के बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दुबई की गर्मी को मात देते हुए UAE के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा हैं. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, यूएई करेगी पहले गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान की शुरुआत थोड़ी धीमी रही। लेकिन फिर सईम अय्यूब ने 38 गेंदों में 69 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती प्रदान की. इसके अलावा हसन नवाज ने केवल 26 गेंदों में 56 रनों की तेज पारी खेल कर रन रेट को जबरदस्त बनाए रखा. मोहम्मद नवाज ने 15 गेंदों में 25 रन बनाकर गहरी छाप छोड़ी हैं. बाकी खिलाड़ियों ने भी बीच-बीच में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

साहिबजादा फरहान ने महज 5 गेंदों में 8 रन बनाए, हालांकि वह जल्दी आउट हो गए. फखर जमान और सलमान अली आगा को कम रनों पर आउट होना पड़ा जबकि फैहिम अशरफ रन आउट होकर पवेलियन लौटे. मोहम्मद हारिस ने 2 गेंदों में 1 रन बनाया. UAE के गेंदबाजों में जुनैद सिद्दीकी ने 3 विकेट लिए, लेकिन अधिक रन खर्च किए. मोहम्मद सगीर खान ने भी 3 विकेट झटके, जबकि हैदर अली ने 2 विकेट लिए हैं. हालांकि गेंदबाजों की महनत के बावजूद, पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने मजबूत योगफल बनाया. अब UAE के सामने 206 रन का लक्ष्य है, जिसे पूरा करना उनके लिए आसान नहीं होगा