अमेरिका में FDA की सख्ती, शिशुओं के लिए मंज़ूर RSV उपचार दवाओं की नए सिरे से जांच के आदेश

(Photo Credits Twitter)

अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (RSV) से बचाव के लिए स्वीकृत दो प्रमुख दवाओं- सनोफी व एस्ट्राजेनेका की 'बेफोर्टस' (Beyfortus) और मर्क की 'एन्फ्लॉन्सिया' (Enflonsia) - की सुरक्षा पर नई जांच शुरू कर दी है. यह कदम अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के निर्देश पर उठाया गया है, जो लंबे समय से वैक्सीन विरोधी विचारधारा के समर्थक रहे हैं.

FDA जांच को लेकर सूचित किया

सूत्रों के अनुसार, पिछले हफ्ते FDA के वरिष्ठ अधिकारियों ने तीनों कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को फोन करके सूचित किया कि इन दवाओं की सुरक्षा पर फिर से गहन समीक्षा की जाएगी. यह समीक्षा कैनेडी द्वारा नियुक्त अधिकारियों, खासकर ट्रेसी बेथ होएग और अन्य वैक्सीन संशयवादियों के दबाव में शुरू हुई है. यह भी पढ़े: Dolo 650: अमेरिका डॉक्टर का दावा-डोलो 650 को कैडबरी जेम्स की तरह लेते हैं भारतीय, जानें शरीर के लिए कितनी सुरक्षित है पैरासिटामोल?

RSV दवाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा रही थीं सवाल

होएग, जो कोविड महामारी के दौरान भी अमेरिकी स्वास्थ्य नीतियों की आलोचना कर चुकी हैं, जून से ही इन RSV दवाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा रही थीं. अब उन्हें FDA के सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च (CDER) का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त कर दिया गया है.

कुछ लोग RSV को बात चुके हैं लाभकारी

हालांकि कई बड़े क्लिनिकल अध्ययन इन दवाओं को सुरक्षित बता चुके हैं और दौरे (seizures) बढ़ने का कोई सबूत नहीं मिला है, फिर भी नई समीक्षा के तहत पुराने डेटा की दोबारा जांच की जा रही है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या लेबल में बदलाव होगा या इन दवाओं की उपलब्धता पर रोक लगेगी.

कंपनियों का रुख

सनोफी ने कहा कि Beyfortus की सुरक्षा और प्रभावशीलता 50 से अधिक अध्ययन और 4 लाख से अधिक शिशुओं पर साबित हो चुकी है। मर्क ने भी Enflonsia की सुरक्षा पर भरोसा जताया और FDA के साथ वैज्ञानिक संवाद जारी रखने का आश्वासन दिया.