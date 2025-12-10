Sagar Road Accident: बम स्क्वॉड वाहन और कंटेनर की टक्कर में 4 जवानों की हुई मौत, मध्य प्रदेश के सागर में भीषण सड़क हादसा: VIDEO

Sagar Road Accident: मध्य प्रदेश के सागर जिले में मंगलवार की भोर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. बम निरोधक दस्ता ( Bomb Disposal Squad) की टीम ड्यूटी पूरी कर लौट रही थी, तभी उनका पुलिस वाहन नेशनल हाईवे (National Highway-44) पर झीकनी घाटी के आसपास एक कंटेनर (Container) से टकरा गया.टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन बुरी तरह चकनाचूर हो गया.जानकारी के अनुसार, मुरैना जिले की यह टीम बालाघाट ड्यूटी (Balaghat Duty) से वापस अपने जिले की ओर जा रही थी.
रास्ते में अचानक सामने से आए कंटेनर से पुलिस वाहन की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे की वजह शुरुआती जांच में अनियंत्रित वाहन बताई जा रही है. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mau Road Accident: सड़क पर आमने सामने हुई दो कारों में टक्कर, बोलेरो जाकर पेड़ से टकराई, 2 लोग हुए घायल, मऊ में भीषण एक्सीडेंट: VIDEO
सड़क हादसे में चार जवानों की मौत
चार जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ा
इस दुखद हादसे में चार जवानों की मौके पर ही मौत हो गई,इनमें शामिल हैं, आरक्षक प्रधुमन दीक्षित,आरक्षक अमन कौरव,चालक परमलाल तोमर,डॉग मास्टर विनोद शर्मा है.इनमें से तीन जवान मुरैना जिला (Morena District) के और एक भिंड (Bhind) जिले के निवासी थे, इसके अलावा आरक्षक राजीव चौहान गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका आपातकालीन इलाज (Emergency Treatment) जारी है. टीम के साथ मौजूद स्क्वाड डॉग (Squad Dog) सुरक्षित मिल गया.
पुलिस और प्रशासन ने तुरंत शुरू किया रेस्क्यू
हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य (Rescue Operation) शुरू किया. वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण जवानों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. घटना के बाद दोनों जिलों में शोक और दुख का माहौल छा गया.शहीद जवानों के शवों को पोस्टमार्टम (Post-Mortem) के लिए मालथौन भेज दिया गया है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है.