Maharashtra Public Holidays 2026: महाराष्ट्र में 2026 की सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा, पूरे साल 24 दिन रहेगा अवकाश; भाऊबीज को अतिरिक्त छुट्टी का ऐलान

Maharashtra Public Holidays Calendar 2026: महाराष्ट्र शासन ने 2026 के लिए राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों में पूरे साल कितनी छुट्टियां रहेंगी, इसका कैलेंडर घोषित कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, इन छुट्टियों में प्रमुख धार्मिक-सांस्कृतिक त्योहार और राष्ट्रीय दिवस शामिल हैं.

भाऊबीज को अतिरिक्त छुट्टी का ऐलान

सरकार की तरफ से घोषित छुट्टियों में विशेष रूप से, भाऊबीज 11 नवंबर 2026 (बुधवार) को अतिरिक्त सार्वजनिक छुट्टी के रूप में शामिल किया गया है. इसका लाभ राज्य के सभी शासकीय विभागों, महानगरपालिकाओं, नगरपालिकाओं, नगरपंचायतों, जिल्हा परिषदों, पंचायत समितियों और ग्रामपंचायतों के कर्मचारियों को मिलेगा. यह भी पढ़े: Bank Holidays: धनतेरस पर बैंक खुले रहेंगे या बंद? जानें दिवाली में कब-कब है हॉलिडे; देखें पूरी लिस्ट

बैंकों के लिए वार्षिक लेखापरीक्षण की छुट्टी

सरकार के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 (बुधवार) को केवल बैंकों के लिए वार्षिक लेखापरीक्षण की छुट्टी घोषित की गई है। इस दिन शासकीय कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे. जारी की गई सभी सार्वजनिक छुट्टियां महाराष्ट्र के सभी शासकीय कार्यालयों, राज्य सरकार के उपक्रमों और स्थानीय निकायों पर लागू होंगी. कर्मचारियों को छुट्टी के दौरान अपने कार्यों की योजना पहले से सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है.