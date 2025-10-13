VIDEO: किसान ने बेटी की शादी के लिए बुक की थी कार, Nexa Showroom ने किसी और को बेचा; Meerut में जबरदस्त बवाल

Meerut Nexa Showroom Siege (Photo- @thetrendingeyes/X)

Meerut Nexa Showroom Dispute: यूपी के मेरठ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां अपनी बेटी की शादी के लिए कार खरीदने वाले एक किसान के साथ धोखाधड़ी (Fraud with Farmer) हुई. यह घटना मेरठ के एक नेक्सा शोरूम (Nexa Showroom) में हुई, जहां एक स्थानीय किसान ने लगभग एक महीने पहले अपनी बेटी की शादी के लिए एक नई कार बुक की थी. उसने ₹4 लाख एडवांस भी जमा कर दिए थे. हालांकि, जब डिलीवरी की तारीख आई, तो उसे पता चला कि वही कार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसके नाम से मिलता-जुलता था, किसी और को दे दी गई थी.

जब किसान ने विरोध (Farmers Protest) किया, तो शोरूम के कर्मचारियों ने न केवल कार देने से इनकार कर दिया, बल्कि कीमत बढ़ाने की भी धमकी दी.

ये भी पढें: Meerut Shocker: मेरठ में नाबालिग लड़की से मारपीट और गाली-गलौज का वीडियो वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई

नेक्सा शोरूम ने किसान के साथ की धोखाधड़ी

🚨 Meerut Nexa Showroom Siege: Farmers Protest Car Betrayal for Wedding Vows. Enraged farmers staged a dramatic dharna outside a Nexa showroom in Meerut, Uttar Pradesh, on October 11, 2025, after a local agriculturist was duped out of his dream vehicle booked for his daughter's… pic.twitter.com/5cnw0sLk2e — Trending Eyes🇮🇳 (@thetrendingeyes) October 12, 2025

किसानों ने शोरूम के बाहर दिया धरना

इससे नाराज किसान ने दर्जनों दोस्तों के साथ शोरूम के बाहर धरना शुरू कर दिया. किसानों ने आरोप लगाया कि कंपनी ग्रामीण ग्राहकों के साथ खुलेआम भेदभाव (Discrimination Against Rural Customers) कर रही है. उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि यह किसानों की मेहनत की कमाई का अपमान है.

कंपनी से लिखित माफी की मांग हुई

सूचना मिलने पर पुलिस (Meerut Police) मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया. प्रदर्शनकारी किसान अब कार की तत्काल डिलीवरी और कंपनी से लिखित माफी की मांग कर रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर उपभोक्ता सुरक्षा और डीलरशिप (Consumer Protection and Dealerships) की मनमानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.