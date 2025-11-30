Deity Worship on 1st January 2026: नववर्ष को ऊर्जावान, सफल और समृद्धशाली बनाएं! जानें नववर्ष के पहले दिन किस राशि के जातक किसकी पूजा करें!

नए साल का पहला दिन हर व्यक्ति के लिए बेहद खास होता है. आने वाला नया साल आपके जीवन में आशा का संचार और नई ऊर्जा लाए, हर व्यक्ति की यही कामना होती है. आपका नया साल आपके लिए समृद्धि सूचक, सकारात्मक और ऊर्जावान साबित हो, इसके लिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग अपने प्रिय देवी-देवता का दर्शन और अनुष्ठान के लिए मंदिर जाते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर राशि किसी न किसी देवता से जुड़ी होती है. इसलिए राशि के अनुसार सही मंदिर में देवी-देवता का दर्शन करने से आने वाले नये साल के लिए शांति, शक्ति और सौभाग्य प्राप्त हो सकता है.

मेषः मेष राशि का स्वामी मंगल है. इस राशि के जातक भगवान हनुमान से गहरा जुड़ाव रखते हैं. हनुमान मंदिर में दर्शन करने से आपको साहस मिलेगा. यह आपको हर चुनौतियों का सामना करने की ऊर्जा देगा, और नकारात्मकता से बचाएगा.

वृषभः इस राशि का स्वामी शुक्र है, जिस पर देवी लक्ष्मी की कृपा होती है. 1 जनवरी को लक्ष्मी मंदिर जाएं. यह शांति, समृद्धि और सद्भाव लाता है.

मिथुनः मिथुन राशि का स्वामी बुध है. देवताओं में श्रीहरि आपके लिए लाभकारी होंगे. पहली जनवरी को विष्णु मंदिर में दर्शन करने से स्पष्टता आएगी, जो आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा. यह वर्ष आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करेगा.

कर्कः कर्क राशि का संबंध चंद्रमा से है. कर्क राशि के जातक का भगवान शिव , गहरा नाता है. साल के पहले दिन शिव मंदिर में दर्शन करें. इससे आपको भावनात्मक संतुलन मिलेगा. यह मन को शांत करेगा, और आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा.

सिंहः सिंह राशि का स्वामी सूर्य है. सूर्यदेव आपके लिए प्रकाश और सफलता लाते हैं. सुबह-सवेरे सूर्य मंदिर जाएं. इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा. नए अवसरों के द्वार खोलेगा, इससे आपको पूरे साल सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

कन्याः कन्या राशि का स्वामी बुध है. पहली जनवरी को दुर्गा मंदिर जाएं. यह आपको केंद्रित रहने में मदद करेगा, जो आपको काम और पढ़ाई में सहयोग देगा, मन को तनाव से बचाएगा.

तुलाः तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जिसे राधा-कृष्ण से संबंधित बताया जाता है. पहली जनवरी को करीबी कृष्ण मंदिर जाएं. ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रेम, शांति और संतुलन ला सकते हैं. यह आपके रिश्ते में समझदारी से चुनाव करने में मदद करेगा.

वृश्चिकः वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, जो भगवान काल भैरव से संबद्ध माना जाता है. 1 जनवरी को आप भैरव मंदिर जाएं. यह आपके भीतर छिपे भय से आपको बचाएगा. यह आपको भीतर से मजबूत महसूस कराएगा.

धनुः धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है. पहली जनवरी को भगवान वेंकटेश्वर या किसी विष्णु अवतारी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं. इस दिन तिरुपति बालाजी मंदिर या विष्णु मंदिर जाने से आपके ज्ञान में विकास लाएगा, यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी सहायक होगा.

मकर राशिः इस राशि पर शनि का शासन होता है. आप पहली जनवरी को शनि मंदिर में उनकी पूजा करें. ऐसा करने से आपके कारोबार में अनुशासन, स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता मिलेगी, तथा अनावश्यक संघर्षों से भी बचाएगा.

कुंभ राशिः इस राशि पर भी शनि का शासन माना जाता है. पहली जनवरी को आप शनि मंदिर या शिवजी मंदिर जाना आपके लिए शुभकारी हो सकता है. यह आपको शांत रहने में मदद करेंगे. ऐसा करके आप अपने नये साल में अंतर्ज्ञान को मज़बूत करेंगे.

मीन राशिः इस राशि पर बृहस्पति का शासन है. देवी दुर्गा और भगवान विष्णु दोनों से ही आपकी राशि को आशीर्वाद मिलेगा. पहली जनवरी को आपका दुर्गा मंदिर या विष्णु मंदिर जाना काफी मददगार होगा. इससे आपको शांति मिलेगी, रचनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष का मार्गदर्शन करेगा.