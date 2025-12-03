Brazil: मासूम ने 12 साल बाद पहली बार सुनी मां आवाज, बच्ची की आंखों से छलक पड़े आंसू; देखें VIDEO

Heart Touching Moment: ब्राज़ील से एक बेहद भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखने और सुनने के बाद किसी की भी आँखें नम हो जाएंगी, क्योंकि किसी भी बच्ची के लिए उसकी मां ही उसकी पूरी दुनिया होती है, और जब कोई बच्चा अपनी मां की आवाज़ से ही वंचित हो, तो उसका दर्द शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है.
12 साल की उम्र में पहली बार सुनी मां की आवाज़
यहां एक मासूम बच्ची जन्म से ही सुन नहीं पा रही थी. उसके कानों का इलाज कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन गंभीर श्रवण रोग के कारण उसे आवाज़ सुनाई नहीं देती थी. लगभग 12 साल की उम्र तक वह पूरी तरह खामोशी में ही जीती रही. यह भी पढ़े: Viral Video: मां की ममता के आगे हारा खतरनाक शिकारी, बच्चे की जान बचाने के लिए जहरीले सांप से भिड़ गई चुहिया
मासूम ने 12 साल बाद पहली बार सुनी मां आवाज
कान के इलाज के बाद मशीन लगाने पर आवाज सुनाई दी
काफी इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे हियरिंग मशीन लगाने की सलाह दी। मशीन लगाने के तुरंत बाद जब पहली बार उसे आवाज़ सुनाई देने लगी, तो कमरे में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा. जैसे ही बच्ची ने अपनी माँ की आवाज सुनी, वह भावुक होकर रो पड़ी। उसकी आँखों से आँसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. मां भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं और उनकी आँखों से भी आँसू निकल पड़े.
लोगों ने क्या कहा
यह दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग कमेंट कर माँ-बेटी के इस अनमोल रिश्ते की तारीफ़ कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि माँ की आवाज़ हर बच्चे के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत धुन होती है।