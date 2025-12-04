VIDEO: अमेरिकी एयर फोर्स का F-16 फाइटर जेट क्रैश, जमीन पर गिरते ही हुआ बड़ा धमाका, पायलट ने कूदकर बचाई जान
(Photo : X)

अमेरिका के कैलिफोर्निया में अमेरिकी वायु सेना (US Air Force) का एक F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया है. यह हादसा एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान हुआ. राहत की बात यह है कि विमान के जमीन पर गिरने से ठीक पहले पायलट ने सुरक्षित इजेक्शन (कूदना) कर लिया और अपनी जान बचा ली.

वायरल हुआ हादसे का वीडियो 

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पायलट ने सही समय पर खुद को विमान से अलग कर लिया. इसके बाद विमान धीरे-धीरे नीचे आया और जमीन से टकराते ही आग के गोले में बदल गया.

कहां और कब हुआ हादसा? 

अमेरिकी वायु सेना के मुताबिक, यह घटना बुधवार सुबह करीब 10:45 बजे हुई. उस वक्त विमान कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में 'कंट्रोल्ड एयरस्पेस' के ऊपर उड़ रहा था. यह F-16C फाइटिंग फाल्कन विमान वायु सेना की मशहूर 'थंडरबर्ड्स' (Thunderbirds) टीम का हिस्सा था. यह टीम अपने खतरनाक हवाई करतबों और एयर शोज के लिए जानी जाती है.

पायलट खतरे से बाहर 

सैन बर्नार्डिनो काउंटी फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि हादसे की खबर मिलते ही टीम मौके पर पहुंची. यह जगह लॉस एंजिल्स से करीब 290 किलोमीटर दूर मोजावे रेगिस्तान (Mojave Desert) में है. पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसे कुछ चोटें आई हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है.

फिलहाल वायु सेना ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर विमान क्रैश क्यों हुआ.