RBI का तोहफ़ा, बढ़ती महंगाई के बीच रेपो रेट में कटौती का ऐलान, घरों की EMI होगी कम

(Photo Credits Tewitter)

RBI Monetary Policy Meeting: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की आज यानी 5 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक में RBI गवर्नर ने बड़ा ऐलान किया है. RBI की तरफ से जारी इस ऐलान में लोगों को राहत देते हुए रेपो रेट में कटौती की गई है, जिससे घरों की EMI कम होगी. बढ़ती महंगाई के बीच यह आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी.

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ( RBI Governor Sanjay Malhotra) ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीति रेपो दर को 25 बेसिस प्वाइंट घटाकर 5.25% करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया है. यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू होगी. यह भी पढ़े: RBI ने यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के आवेदन को रिटर्न किया

RBI का रेपो रेट में कटौती का ऐलान

#WATCH | Mumbai | RBI Governor Sanjay Malhotra says, "The MPC (Monetary Policy Committee) voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect." (Source: RBI) pic.twitter.com/hgzngCLJqe — ANI (@ANI) December 5, 2025

दरअसल, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक 3 दिसंबर से शुरू हुई थी। दो दिन चली इस बैठक के फैसलों की जानकारी RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज जनता के साथ साझा की.

घोषणा से पहले लाल निशान में खुला शेयर बाजार

वहीं आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषणा से पहले भारतीय बेंचमार्क सूचकांक शुक्रवार को लाल निशान में खुले. शुरुआती कारोबार में निफ्टी फार्मा, एफएमसीजी और मेटल सेक्टर में बिकवाली देखी गई. वहीं, ऑटो, आईटी और पीएसयू बैंक सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली.

सुबह 9:30 बजे सेंसेक्स 17.32 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 85,248 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी 2.10 अंक या 0.01 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 26,035.85 के स्तर पर बना हुआ था.