VIDEO: हादसा या मर्डर! गुरुग्राम में साइकिल चला रहे बिजनेसमैन को कार ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुई वारदात
Photo- Pixabay

Gurgaon Road Accident: गुरुग्राम के DLF फेज-2 में साइकिल चला रहे 58 वर्षीय अमिताभ जैन की मौत के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं. बुधवार सुबह करीब 7 बजे वह रोज की तरह साइकिलिंग पर निकले थे. इसी दौरान एक सफेद सैंट्रो कार ने पीछे से तेज रफ्तार में आकर उन्हें टक्कर मार दी. हादसा पास लगे CCTV कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है. टक्कर के बाद कार चालक बिना रुके मौके से भाग गया.

गुरुग्राम में साइकिल चला रहे बिजनेसमैन को कार ने मारी टक्कर

दिल्ली नंबर की सैंट्रो कार ट्रेस, तलाश जारी

पुलिस ने फुटेज के आधार पर गाड़ी की पहचान कर ली है. कार नंबर DL 3C BQ 2461 बताया जा रहा है. DLF फेज-2 थाना पुलिस ने बताया कि वाहन मालिक की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी. मौके पर मौजूद लोगों ने घायल अमिताभ को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कुछ घंटे बाद उनकी मौत हो गई.

सुबह की साइकिलिंग थी रोज की दिनचर्या

परिवार के लोगों का कहना है कि अमिताभ जैन कई सालों से गुरुग्राम में रह रहे थे और हर दिन सुबह साइकिलिंग के लिए जाते थे. उनकी पत्नी संसद संग्रहालय में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं. रिश्तेदारों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर उनकी नाड़ी चल रही थी, लेकिन कुछ ही देर में हालत बिगड़ती गई और उन्होंने अंतिम सांस ली. उनका बेटा लंदन में नौकरी करता है और पोस्टमार्टम उसके आने के बाद ही होगा.

गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे

आंकड़ों के मुताबिक इस साल गुरुग्राम में 25 से ज्यादा साइकिल चालकों के साथ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें करीब 15 लोगों की मौत हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में बाहरी वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है और सुरक्षा सिर्फ नाम मात्र की रह गई है. कई निवासियों ने डेवलपर से मांग की है कि एंट्री गेट पर कड़ाई हो और स्पीड कंट्रोल सिस्टम लगाया जाए.