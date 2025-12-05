AUS vs ENG 2nd Test 2025 Day 2 Scorecard, Stumps: दूसरे दिन का खेल समाप्त! ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर बनाई 44 रनों की बढ़त, कंगारुओं का दबदबा जारी, यहां देखें पूरा स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में खेला जा रहा हैं. दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है, और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर 44 रनों की मजबूत बढ़त बना ली है. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए इंग्लैंड ने 334 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दिन के अंत तक 6 विकेट पर 378 का स्कोर खड़ा कर दिया. कंगारुओं की ओर से बल्लेबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड की गेंदबाज़ी पर पूरी तरह हावी रहे. ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत दमदार रही, जहाँ ट्रैविस हेड ने 33 रन, जेक वेदराल्ड ने 72 रन और मार्नस लाबुशेन ने 65 रन की शानदार पारी खेली. कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी 61 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए टीम की स्थिति मजबूत की. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, आयरलैंड करेगी पहले गेंदाबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वहीं, एलेक्स कैरी 46* और माइकल नेसर 15* रन पर नाबाद लौटे, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बढ़त हासिल कर ली. कैरी ने तेज बल्लेबाज़ी करते हुए 102.22 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इंग्लैंड की गेंदबाज़ी औसत रही, जहाँ ब्राइडन कार्स ने 17 ओवर में 113 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. कप्तान बेन स्टोक्स ने 2 विकेट और जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट लिया. गस एटकिंसन और विल जैक्स कोई सफलता हासिल नहीं कर सके. तीसरे दिन का खेल काफी रोमांचक रहने वाला है क्योंकि इंग्लैंड को अब मुकाबले में वापसी के लिए काउंटर अटैक करना होगा.

एशेज़ 2025 की दूसरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया और अपनी पहली पारी में 334 रन बनाए. जो रूट इंग्लैंड की पारी के सबसे बड़े नायक रहे, जिन्होंने 206 गेंदों में शानदार 138* रन की नाबाद पारी खेली. उनकी यह पारी इंग्लैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित हुई. ज़ैक क्रॉली ने भी बेहतरीन बल्लेबाज़ी करते हुए 76 रन बनाए और टीम को शुरुआती झटकों से उबारा. हालांकि इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही थी, जब पहले ही ओवर में बेन डकेट और तीसरे ओवर में ओली पोप बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद हैरी ब्रुक ने 31 रन और जोफ्रा आर्चर ने ताबड़तोड़ 38 रन बनाकर स्कोर को आगे बढ़ाया.

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें मिचेल स्टार्क सबसे प्रभावशाली रहे. स्टार्क ने 20 ओवर में 75 रन देकर 6 विकेट चटकाए और इंग्लैंड की बल्लेबाज़ी लाइन-अप को बुरी तरह झकझोर दिया. माइकल नेसर, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट ने भी 1-1 विकेट हासिल किया. स्टार्क की धारदार गेंदबाज़ी ने इंग्लैंड को बड़े स्कोर तक जाने नहीं दिया. गब्बा की तेज पिच पर स्टार्क की गेंदें बेहद खतरनाक साबित हुईं. टॉस इंग्लैंड ने जीतकर बल्लेबाज़ी चुनी थी, लेकिन शुरुआत से ही दबाव में आ गई. अब मैच का रुख तीसरे दिन तय करेगा कि इंग्लैंड वापसी करेगी या ऑस्ट्रेलिया बढ़त मजबूत बनाएगा.