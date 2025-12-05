VIDEO: समस्तीपुर के डिप्टी मेयर रामबालक पासवान विवादों में, शादी में डांसर के ठुमकों का लुत्फ लेते और शराब परोसे जाने के बीच कैमरे में कैद

(Photo Credits India First News)

बिहार के समस्तीपुर जिले से एक बेहद विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में समस्तीपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर रामबालक पासवान (Rambalak Paswan) और हाल ही में 2025 विधानसभा चुनाव में कल्याणपुर सीट से जन सुराज पार्टी के टिकट पर लड़े रामबालक पासवान एक शादी समारोह में डांसर के ठीक बगल में बैठे दिख रहे हैं. उनके सामने शराब की बोतल थामे एक शख्स झूमता-नाचता नजर आ रहा है, जिसने बिहार की शराबबंदी नीति पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

कहां और कब हुई घटना?

वीडियो लगभग 1 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है. स्थान है समस्तीपुर जिले के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह.भोजपुरी गानों पर डांसर जोर-शोर से ठुमके लगा रही थीं और डिप्टी मेयर भीड़ के बीच कुर्सी पर बैठे दिखे. यह भी पढ़े: Haryana: शादी में डांसर के साथ शख्स ने कर दी छेड़खानी, युवती ने लगाया थप्पड़ तो लोगों ने कलाकारों की कर दी पिटाई, नूंह का वीडियो आया सामने

समस्तीपुर के डिप्टी मेयर रामबालक पासवान विवादों में

वीडियो में आखिर दिखा क्या?

वीडियो में महिला डांसर मेहमानों के पास जाकर अश्लील अंदाज में डांस कर रही हैं. इस बीच डांसर रामबालक पासवान के बगल में आकर बैठ जाती है और पैसे मांगती है. पैसे मांगने पर पासवान अपने पर्स से 200 रुपये का नोट निकालकर डांसर को देते हैं. इसी बीच वीडियो के अंत में एक अधेड़ व्यक्ति शराब की बोतल हाथ में लेकर लहराते हुए पासवान की कुर्सी पर ही बैठ जाता है और डांस करने लगता है.

सोशल मीडिया पर बवाल

वीडियो वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. यूजर्स ने डिप्टी मेयर की दोहरी नीति पर सवाल उठाए. कई लोगों ने इसे “पीके (प्रशांत किशोर) की पार्टी” से जोड़ते हुए जन सुराज पार्टी की नैतिकता पर भी उंगली उठाई. कमेंट्स में “शराबबंदी के चैंपियन” और “बिहार में शराबबंदी सिर्फ गरीबों के लिए” जैसे तंज कसे जा रहे हैं.

रामबालक पासवान कौन हैं?

रामबालक पासवान समस्तीपुर नगर निगम के मौजूदा डिप्टी मेयर है. वे बिहार विधानसभा चुनाव में कल्याणपुर सीट से जन सुराज पार्टी (प्रशांत किशोर की पार्टी) से चुनाव लड़ा. लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा.

डिप्टी मेयर की सफाई

विवाद बढ़ते देख रामबालक पासवान ने वीडियो को राजनीतिक साजिश बताया और अपना पक्ष रखा: “मैं आमंत्रण पर एक मांगलिक कार्यक्रम (शादी) में गया था। वहाँ कुछ लोगों ने जबरदस्ती डांसर को मेरे पास लाकर नचवाया। मैं बहुत असहज था। डांसर ने 500 रुपये मांगे, मेरे पास सिर्फ 200 रुपये थे, मैंने उसे देकर तुरंत वहाँ से उठकर चला आया। यह सब मेरी छवि खराब करने की साजिश है.

आगे क्या?

समस्तीपुर पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है। अगर वीडियो की पुष्टि हुई तो शराबबंदी कानून के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज हो सकता है। जन सुराज पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह मामला पार्टी के लिए नई मुसीबत बनता दिख रहा है.

बिहार में शराबबंदी के नाम पर सख्ती की बात होती है, लेकिन नेताओं के ऐसे वीडियो बार-बार सामने आते रहते हैं. देखना यह है कि इस बार प्रशासन क्या एक्शन लेता है.