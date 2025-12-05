Viral Video: नदी पार करने के लिए पानी में उतरा हाथी, उस पर कहर बनकर टूट पड़ा मगरमच्छ और फिर…

मगरमच्छ ने किया हाथी पर हमला (Photo Credits: X)

Viral Video: मगरमच्छ (Crocodile) को पानी की दैत्य कहा जाता है, क्योंकि उसकी गिनती पानी के सबसे खतरनाक जीवों में होती है. पानी के दैत्य पानी में ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी बेरहमी से शिकार करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए अन्य जानवर भी मगरमच्छ से दूरी बनाकर रखने में अपनी भलाई समझते हैं. कई बार मगरमच्छ और जंगल के अन्य जंगली जानवरों (Wild Animals) के बीच रोमांचक मुठभेड़ देखने को मिल जाती है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें नदी पार करने के लिए पानी में उतरे हाथी पर कहर बनकर खूंखार मगरमच्छ टूट पड़ता है. हालांकि मगरमच्छ चाहकर भी गजराज का शिकार नहीं कर पाता है.

यह भी पढ़ें: शिकारी जैगुआर और खूंखार मगरमच्छ के बीच हुई खूनी जंग, Viral Video में देखें इस लड़ाई में हुई किसकी जीत

नदी पार कर रहे हाथी पर मगरमच्छ ने किया हमला

A huge Crocodile attacks an Elephant crossing the river pic.twitter.com/EkPZxYkggr — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) December 3, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी नदी पार करने के लिए पानी में उतरता है और जैसे ही दूसरी तरफ किनारे पर पहुंचता है, एक खूंखार मगरमच्छ उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और उस पर कहर बनकर टूट पड़ता है. हालांकि मगरमच्छ के इस अचानक हमले से हाथी घबरा जाता है और जल्दी से पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है. वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाता है और मगरमच्छ चाहकर भी उसका शिकार नहीं कर पाता है.