Google Year in Search 2025: गूगल सर्च (Google Search) ने 4 दिसंबर को भारत और दुनिया के लिए अपनी ‘ईयर इन सर्च 2025’ (Year in Search 2025) लिस्ट जारी की है. गूगल की ईयर इन सर्च लिस्ट में टॉप 10 सबसे ज्यादा सर्च किए गए ‘मीनिंग’ में स्टैम्पेड (Stampede), सीजफायर (Ceasefire) और मॉक ड्रिल (Mock Drill) जैसे शब्द शामिल थे. गूगल के मुताबिक, भारत में लोगों ने सीजफायर मीनिंग, मॉक ड्रिल मीनिंग, पूकी (Pookie) मीनिंग, मेडे (Mayday) मीनिंग, 5201314 मीनिंग, स्टैम्पेड मीनिंग, ई साला कप नमदे (Ee Sala Cup Namde) मीनिंग, नॉन्स (Nonce) मीनिंग, लेटेंट (Latent) मीनिंग और इनसेल (Incel) मीनिंग सर्च किए. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शब्द उन पॉपुलर ट्रेंड्स से जुड़े हैं जो भारत में गूगल के ईयर इन सर्च 2025 में छाए रहे. यह भी पढ़ें: 18 साल बाद RCB बनी IPL चैंपियन, विजय माल्या हुए इमोशनल, कहा– बेंगलुरु का सपना हुआ पूरा

भारत में ‘ईयर इन सर्च 2025’- टॉप 10 मतलब वाले शब्द जिन्हें लोगों ने किया सर्च

