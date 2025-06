18 साल बाद RCB बनी IPL चैंपियन, विजय माल्या हुए इमोशनल, कहा– बेंगलुरु का सपना हुआ पूरा

"RCB आखिरकार 18 साल बाद IPL चैंपियन बन गई. पूरे 2025 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन रहा. बैलेंस टीम, बेहतरीन कोचिंग स्टाफ. बहुत-बहुत बधाई! Ee Sala Cup Namde!!"

इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में अपने सपने को लेकर भावुक बात लिखी:

When I founded RCB it was my dream that the IPL trophy should come to Bengaluru. I had the privilege of picking the legendary King Kohli as a youngster and it is remarkable that he has stayed with RCB for 18 years. I also had the honour of picking Chris Gayle the Universe Boss…

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) June 3, 2025