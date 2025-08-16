English Premier League Google Doodle: गूगल खेल आयोजनों का जश्न मनाने के लिए जाना जाता है और प्रीमियर लीग (Premier League) हर साल सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले आयोजनों में से एक है. गत चैंपियन लिवरपूल (Liverpool) और बॉर्नमाउथ (Bournemouth) के बीच प्रीमियर लीग 2024-25 (Premier League 2024-25) के पहले मैच के साथ, सर्च इंजन दिग्गज ने फुटबॉल थीम वाले गूगल डूडल के साथ प्रीमियर लीग के नए सीजन की शुरुआत का जश्न मनाया. फुटबॉल थीम वाला गूगल डूडल गूगल (football-themed Google Doodle) के यूआरएल पर पाया जा सकता है, जहां आर्टवर्क पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता प्रीमियर लीग 2025-26 से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. नीचे गूगल डूडल देखें. यह भी पढ़ें: How To Watch La Liga 2025-26 Live Streaming: भारत में किस चैनल पर उपलब्ध होगा ला लीगा का सीधा प्रसारण? मोबाइल पर ऐसे देखें स्पेनिश फुटबॉल लीग के मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन

इंग्लिश प्रीमियर लीग गूगल डूडल

इंग्लिश प्रीमियर लीग गूगल डूडल (Photo Credits: Google)

