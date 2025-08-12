How To Watch La Liga 2025-26 Live Streaming: भारत में किस चैनल पर उपलब्ध होगा ला लीगा का सीधा प्रसारण? मोबाइल पर ऐसे देखें स्पेनिश फुटबॉल लीग के मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन

La Liga 2025-26 Logo (Photo Credits: X/ @LaLigaEN)

ला लिगा 2025-26 स्पेन के इस प्रतिष्ठित फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल टूर्नामेंट का 95वां संस्करण है. दिग्गज एफसी बार्सिलोना मौजूदा चैम्पियन हैं, जिन्होंने 2024-25 में अपना 28वां खिताब जीता. वहीं रियल मैड्रिड सीएफ अब तक के सबसे सफल क्लब हैं, जिनके नाम 36 ट्रॉफियां दर्ज हैं. एक समय डिएगो माराडोना, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कई अन्य दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी से सुर्खियों में रहने वाली ला लिगा ने आज भी अपना जादू बरकरार रखा है.

मौजूदा समय में लामिन यामाल, किलियन एम्बाप्पे और विनिसियस जूनियर जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस लीग की शान हैं. यहाँ तक कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जैसे स्टार फुटबॉलर भी अभी चमक बिखेर रहे हैं. इसी संदर्भ में, जब एफसी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड सीएफ, एटलेटिको डी मैड्रिड और बाकी 20 वर्ल्ड-क्लास टीमें आमने-सामने होने के लिए तैयार हैं, तो नीचे पढ़ें कि आप ला लिगा के मैच कैसे देख सकते हैं.

भारत में ला लिगा 2025-26 मैचों का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, भारत में ला लिगा के लिए इस सीज़न कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्टर नहीं है. इसलिए, टीवी चैनलों पर ला लिगा 2025-26 मैचों का सीधा प्रसारण भारत में उपलब्ध नहीं होगा. लाइव स्ट्रीमिंग देखने के विकल्प नीचे पढ़ें.

भारत में ला लिगा 2025-26 मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत में स्पेनिश टॉप-डिवीजन फुटबॉल के लाइव स्ट्रीमिंग अधिकार FanCode के पास हैं. इसलिए, प्रशंसक FanCode ऐप और वेबसाइट पर ला लिगा 2025-26 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देख सकते हैं. आधिकारिक FanCode वेबसाइट के अनुसार, भारत में 20 टीमों के कुल 380 मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा. संभावना है कि प्रशंसकों को मैच या टूर पास खरीदने होंगे ताकि वे ला लिगा 2025-26 के मैच देख सकें.