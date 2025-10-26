Real Madrid vs Barcelona Live: महामुकाबला! रियल मैड्रिड vs बार्सिलोना, जानिए कब, कहां और कैसे देखें El Clasico लाइव स्ट्रीमिंग

(Photo : X)

El Clasico, Real Madrid vs Barcelona, Live Streaming India: फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह हफ्ता किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे रोमांचक और कड़ी प्रतिद्वंद्विता, एल क्लासिको आ गया है. स्पेनिश फुटबॉल के दो सबसे बड़े महारथी, रियल मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना, इस सप्ताहांत एक-दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं. यह मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि गौरव, इतिहास और फुटबॉल की दीवानगी का प्रतीक है.

मुकाबले की स्थिति: कौन है किस पर भारी?

बार्सिलोना की टीम, 2024-25 सीज़न की शुरुआत से रियल मैड्रिड के खिलाफ लगातार पाँचवीं क्लासिको जीत की तलाश में होगी. वहीं, यह देखना दिलचस्प होगा कि रियल मैड्रिड के नए कोच ज़ाबी अलोंसो अपनी टीम को किस तरह तैयार करते हैं.

रियल मैड्रिड इस समय ला लीगा (La Liga) पॉइंट टेबल में टॉप पर है और अलोंसो की कोचिंग में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. हालांकि, जुवेंटस के खिलाफ यूईएफए चैंपियंस लीग (UCL) में 1-0 की करीबी जीत के बाद, अब उनका असली इम्तिहान शुरू होगा. 'द लॉस ब्लैंकोस' (रियल मैड्रिड का निकनेम), अपने चिर प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ हार के सिलसिले को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे.

दूसरी ओर, बार्सिलोना की टीम, कोच हंसी फ्लिक के नेतृत्व में अक्टूबर की शुरुआत में आई छोटी-सी रुकावट के बाद, अब वापस ट्रैक पर आ गई है. ला लीगा में गिरोना के खिलाफ 2-1 की देर से मिली जीत और चैंपियंस लीग में ओलंपियाकोस पर 6-1 की धमाकेदार जीत के बाद टीम का हौसला बुलंद है. कैटलन दिग्गज (बार्सिलोना का निकनेम) ला लीगा टेबल में केवल दो अंकों के फासले से दूसरे स्थान पर हैं. इस मैच में जीत उन्हें फिर से टॉप पर पहुंचा देगी.

नज़र इन खिलाड़ियों पर!

लीग के टॉप स्कोरर, काइलियन एमबाप्पे पर सबकी निगाहें होंगी. क्या वह रोनाल्ड अराउजो और पाउ कुबारसी के सघन डिफेंस के खिलाफ ला लीगा में अपना स्कोरिंग सिलसिला जारी रख पाएंगे? फ्रांसीसी स्ट्राइकर पहले ही लीग में 10 गोल कर चुके हैं.

बार्सिलोना के लिए, मिडफील्ड की कमान पेड्री के हाथों में होगी, जो इस सीज़न में शानदार फॉर्म में हैं और बार्सिलोना के गेमप्ले को बखूबी संभाल रहे हैं. लामिन यामाल, जो बैलन डी'ओर 2025 में रनर-अप रहे थे, चोट से वापसी के बाद अपनी प्रतिभा की झलक दिखा चुके हैं.

मैच से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

विवरण जानकारी मैच रियल मैड्रिड बनाम एफसी बार्सिलोना (एल क्लासिको) प्रतियोगिता ला लीगा (La Liga) मैदान एस्टाडियो सैंटियागो बर्नब्यू, मैड्रिड, स्पेन तारीख रविवार, 26 अक्टूबर 2025 समय (IST) रात 8:45 बजे

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

आधिकारिक मुकाबलों में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर रही है:

कुल मैच: 260

260 रियल मैड्रिड की जीत: 105

105 बार्सिलोना की जीत: 103

103 ड्रॉ: 52

संभावित शुरुआती लाइनअप (Probable Lineups)

रियल मैड्रिड: थिबाउट कोर्टुआ, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, डीन हुइजसेन, एडर मिलिटाओ, अल्वारो कारेरास, ऑरेलियन टचौमेनी, फेडेरिको वाल्वर्डे, जूड बेलिंगम, अर्दा गुलेर, विनिसियस जूनियर, काइलियन एमबाप्पे

बार्सिलोना: वोज्शिएक स्ज़ेस्नी, जूल्स कूंडे, पाउ कुबारसी, एरिक गार्सिया, अलेजांद्रो बाल्डे, मार्क कसाडो, पेड्री, फ्रेंकी डे जोंग, लामिन यामाल, फर्मिन लोपेज, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की

भारत में लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां देखें?