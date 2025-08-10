Maharaja Trophy KSCA T20 2025 Schedule: महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 में क्षेत्रीय खिलाड़ी लगाएंगे तड़का, यहां जानिए टीमों का स्क्वाड, लाइव स्ट्रीमिंग और टूर्नामेंट का फुल शेड्यूल
Maharaja Trophy KSCA T20 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Maharaja Trophy KSCA T20 2025 Schedule: महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2025 का आगाज़ 11 अगस्त से होने जा रहा है, लेकिन इस बार यह अपने पारंपरिक स्थल एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में नहीं खेला जाएगा. सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट को मैसूर शिफ्ट कर दिया गया है. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के मुताबिक, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को पुलिस की मंजूरी नहीं मिल पाई, क्योंकि राज्य की एक समिति ने चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए अनुपयुक्त बताया. नतीजतन, दो हफ्ते तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के सभी 34 मुकाबले अब मैसूर के वाडेयर स्टेडियम में खेले जाएंगे, जहां दर्शकों की बैठने की व्यवस्था, पिच की तैयारी और प्रसारण सुविधाओं के लिए अंतिम समय में तैयारियां चल रही हैं. महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 के ऑक्शन में सबसे महंगे बिके देवदत्त पडिक्कल, सुमित द्रविड़ को नहीं मिला खरीदार, देखें सभी टीमों की पूरी स्क्वाड

पिछले सीज़न की चैंपियन मैसूर वॉरियर्स टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में बेंगलुरु ब्लास्टर्स से भिड़ेगी, जो पिछले सीज़न के फाइनल का रीमैच होगा. इस बार भी छह टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें स्टार खिलाड़ी शामिल होंगे और इनके साथ जुड़ा जबरदस्त फैन बेस रोमांच को और बढ़ाएगा. पिछले साल इस टूर्नामेंट को 3.9 करोड़ से ज़्यादा दर्शकों ने देखा था और इस बार वेन्यू बदलने के कारण इसकी लोकप्रियता में और इज़ाफ़ा होने की उम्मीद है.

महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025 का फुल  शेड्यूल  

तिथि मैच विवरण समय (IST) स्थान
11 अगस्त, सोम गुलबर्गा मिस्टिक्स vs मैंगलोर ड्रैगन्स (1वां मैच) दोपहर 3:15 बजे श्रीकांतदत्ता नरसिम्हा राजा वाडेयर ग्राउंड, मैसूर
11 अगस्त, सोम बेंगलुरु ब्लास्टर्स vs मैसूर वॉरियर्स (2रा मैच) शाम 7:15 बजे श्रीकांतदत्ता नरसिम्हा राजा वाडेयर ग्राउंड, मैसूर
12 अगस्त, मंगल हुबली टाइगर्स vs शिवमोग्गा लायंस (3रा मैच) दोपहर 3:15 बजे वही
12 अगस्त, मंगल मैसूर वॉरियर्स vs गुलबर्गा मिस्टिक्स (4था मैच) शाम 7:15 बजे वही
13 अगस्त, बुध बेंगलुरु ब्लास्टर्स vs हुबली टाइगर्स (5वां मैच) दोपहर 3:15 बजे वही
13 अगस्त, बुध मैंगलोर ड्रैगन्स vs शिवमोग्गा लायंस (6ठा मैच) शाम 7:15 बजे वही
14 अगस्त, गुरु मैसूर वॉरियर्स vs मैंगलोर ड्रैगन्स (7वां मैच) दोपहर 3:15 बजे वही
14 अगस्त, गुरु गुलबर्गा मिस्टिक्स vs बेंगलुरु ब्लास्टर्स (8वां मैच) शाम 7:15 बजे वही
15 अगस्त, शुक्र शिवमोग्गा लायंस vs बेंगलुरु ब्लास्टर्स (9वां मैच) दोपहर 3:15 बजे वही
15 अगस्त, शुक्र हुबली टाइगर्स vs मैंगलोर ड्रैगन्स (10वां मैच) शाम 7:15 बजे वही
16 अगस्त, शनि शिवमोग्गा लायंस vs गुलबर्गा मिस्टिक्स (11वां मैच) दोपहर 3:15 बजे वही
16 अगस्त, शनि मैसूर वॉरियर्स vs हुबली टाइगर्स (12वां मैच) शाम 7:15 बजे वही
17 अगस्त, रवि मैंगलोर ड्रैगन्स vs बेंगलुरु ब्लास्टर्स (13वां मैच) दोपहर 3:15 बजे वही
17 अगस्त, रवि मैसूर वॉरियर्स vs शिवमोग्गा लायंस (14वां मैच) शाम 7:15 बजे वही
18 अगस्त, सोम मैसूर वॉरियर्स vs बेंगलुरु ब्लास्टर्स (15वां मैच) दोपहर 3:15 बजे वही
18 अगस्त, सोम गुलबर्गा मिस्टिक्स vs हुबली टाइगर्स (16वां मैच) शाम 7:15 बजे वही
19 अगस्त, मंगल गुलबर्गा मिस्टिक्स vs शिवमोग्गा लायंस (17वां मैच) दोपहर 3:15 बजे वही
19 अगस्त, मंगल मैंगलोर ड्रैगन्स vs हुबली टाइगर्स (18वां मैच) शाम 7:15 बजे वही
20 अगस्त, बुध गुलबर्गा मिस्टिक्स vs मैसूर वॉरियर्स (19वां मैच) दोपहर 3:15 बजे वही
20 अगस्त, बुध हुबली टाइगर्स vs बेंगलुरु ब्लास्टर्स (20वां मैच) शाम 7:15 बजे वही
21 अगस्त, गुरु मैंगलोर ड्रैगन्स vs मैसूर वॉरियर्स (21वां मैच) दोपहर 3:15 बजे वही
21 अगस्त, गुरु बेंगलुरु ब्लास्टर्स vs शिवमोग्गा लायंस (22वां मैच) शाम 7:15 बजे वही
22 अगस्त, शुक्र हुबली टाइगर्स vs गुलबर्गा मिस्टिक्स (23वां मैच) दोपहर 3:15 बजे वही
22 अगस्त, शुक्र शिवमोग्गा लायंस vs मैंगलोर ड्रैगन्स (24वां मैच) शाम 7:15 बजे वही
23 अगस्त, शनि हुबली टाइगर्स vs मैसूर वॉरियर्स (25वां मैच) दोपहर 3:15 बजे वही
23 अगस्त, शनि बेंगलुरु ब्लास्टर्स vs गुलबर्गा मिस्टिक्स (26वां मैच) शाम 7:15 बजे वही
24 अगस्त, रवि बेंगलुरु ब्लास्टर्स vs मैंगलोर ड्रैगन्स (27वां मैच) दोपहर 3:15 बजे वही
24 अगस्त, रवि शिवमोग्गा लायंस vs मैसूर वॉरियर्स (28वां मैच) शाम 7:15 बजे वही
25 अगस्त, सोम शिवमोग्गा लायंस vs हुबली टाइगर्स (29वां मैच) दोपहर 3:15 बजे वही
25 अगस्त, सोम मैंगलोर ड्रैगन्स vs गुलबर्गा मिस्टिक्स (30वां मैच) शाम 7:15 बजे वही
26 अगस्त, मंगल क्वालिफ़ायर 1 दोपहर 3:15 बजे वही
26 अगस्त, मंगल एलिमिनेटर शाम 7:15 बजे वही
27 अगस्त, बुध क्वालिफ़ायर 2 शाम 7:15 बजे वही
28 अगस्त, गुरु फ़ाइनल शाम 7:15 बजे वही

महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2025: सभी छह टीमों की पूरी स्क्वॉड

माइसूर वॉरियर्स: करुण नायर, प्रसिद्ध कृष्णा, कार्तिक एस यू, कार्तिक सीए, मनीष पांडे, गौतम के, यशोवर्धन परंतप, वेंकटेश एम, हर्षिल धर्माणी, लंकेश केएस, कुमार एलआर, गौतम मिश्रा, शिखर शेट्टी, सुमित कुमार, धनुष गौड़ा, कुशाल एम वाधवानी, शरथ श्रीनिवास, शमंथ एसएम

बेंगलुरु ब्लास्टर्स: मयंक अग्रवाल, शुभांग हेगड़े, सूरज आहूजा, नवीन एमजी, रोहन पाटिल, चेतन एलआर, मोहसिन खान, विद्याधर पाटिल, सिद्धार्थ अखिल, माधव प्रकाश बजाज, रोहन नवीन, कृतिक कृष्णा, अद्वित एम शेट्टी, भुवन मोहन राजू, रोहन एम राजू, निरंजन नाइक, प्रतीक जैन, ईशान एस

हुबली टाइगर्स: मनवंथ कुमार एल, श्रीजित केएल, केसी करियप्पा, कार्तिकेय केपी, अभिनव मनोहर, देवदत्त पडिक्कल, मोहम्मद ताहा, विजयराज बी, प्रखर चतुर्वेदी, संकल्प एसएस, समर्थ नागराज, रक्षित एस, नितिन शांतावेरी नगराज, यशराज पुंजा, रितेश एल भटकल, श्रीशा एस अचर, नथन जोआचिम फ्रांसिस डिमेलो, निश्चित पाई

शिवमोग्गा लायंस: वासुकी कौशिक, निहाल उल्लाल, हार्दिक राज, अविनाश डी, विद्वत कावेरप्पा, अनिरुद्ध जोशी, अनीश्वर गौतम, ध्रुव प्रभाकर, संजय अश्विन सी, आनंद डोड्डमणि, साहिल शर्मा, दीपक देवडिगा, भरत धुरी, रोहित कुमार के, तुषार सिंह, दर्शन एमबी, मरिबसवा चंद्रशेखर गौड़ा, सिरीश बलगार

मंगलुरु ड्रैगन्स: पारस गुर्बक्स आर्य, मैकनील हैडली नोरोन्हा, लोचन एस गौड़ा, अभिलाष शेट्टी, शरथ बीआर, रोनित मोरे, श्रेयस गोपाल, मेलु क्रांति कुमार, सचिन शिंदे, अनीश केवी, थिप्पा रेड्डी, आदित्य नायर, आदर्श प्रज्वल, अभिषेक प्रभाकर, शिवराज एस, पल्लव कुमार दास

गुलबर्गा मिस्टिक्स: लवनीत सिसोदिया, प्रवीण दुबे, वैषक वी, स्मरण आर, केवी सिद्धार्थ, मोनिश रेड्डी, लविश कौशल, पृथ्वीराज, हर्षवर्धन खुबा, शीतल कुमार, जैस्पर ईजे, मोहित बीए, फैजान रईज़, सौरभ एम मुत्तूर, एसजे निकिन जोसे, प्रज्वल पवन, युनुस अली बैग, लखित एम बन्नूर

महाराजा ट्रॉफी 2025 का लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

महाराजा टी20 ट्रॉफी 2025 के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. दर्शक इन मैचों को स्टार स्पोर्ट्स 1 इंग्लिश और स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़ चैनल पर देख सकेंगे. इसके अलावा, टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट (fancode.com) पर भी उपलब्ध होगी, जिससे क्रिकेट प्रेमी कहीं से भी अपने पसंदीदा मुकाबलों का आनंद ले सकते हैं.