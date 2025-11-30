TATA WPL 2026 Schedule: इस दिन से शुरू हो रहा है महिला प्रीमियर लीग, यहां देखें लाइव प्रसारण, टाइम टेबल और वेन्यू के साथ फुल शेड्यूल

विमेंस प्रीमियर लीग (Photo Credit: X/@wplt20)

TATA Women's Premier League 2026 Schedule: भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया. यह टूर्नामेंट 9 जनवरी से 5 फरवरी के बीच आयोजित होगा. WPL 2026 का आयोजन नवी मुंबई और वडोदरा में किया जाएगा. उद्घाटन मुकाबला 9 जनवरी को नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत के साथ ही रोमांचक मुकाबलों की श्रृंखला शुरू होगी. नवी मुंबई में 9 से 17 जनवरी तक लीग के पहले 11 मैच खेले जाएंगे. मेगा ऑक्शन कुछ ऐसी नजर आएंगी महिला प्रीमियर लीग की सभी टीमें, यहां जानें किन खिलाड़ियों पर हुई पैसों की बरसात और फाइनल स्क्वॉड

इसके बाद शेष 11 मैच व प्लेऑफ मुकाबले वडोदरा में आयोजित होंगे. लीग स्टेज के मैच 1 फरवरी तक चलेंगे, जबकि 2 और 3 स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर मुकाबला 3 फरवरी को खेला जाएगा. अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधे 5 फरवरी, 2026 को वडोदरा में होने वाले फाइनल में प्रवेश करेगी, जहां नई TATA WPL चैंपियन टीम का ताज पहनाया जाएगा. महिला क्रिकेट की यह मेगा लीग एक बार फिर करोड़ों प्रशंसकों को रोमांचित करने के लिए तैयार है.

WPL 2026 पूरा शेड्यूल

तारीख मुकाबला स्थल समय (IST) 9 जनवरी मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नवी मुंबई शाम 7:30 बजे 10 जनवरी यूपी वॉरियर्स बनाम गुजरात जायंट्स नवी मुंबई दोपहर 3:30 बजे 10 जनवरी मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स नवी मुंबई शाम 7:30 बजे 11 जनवरी दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स नवी मुंबई शाम 7:30 बजे 12 जनवरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वॉरियर्स नवी मुंबई शाम 7:30 बजे 13 जनवरी मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स नवी मुंबई शाम 7:30 बजे 14 जनवरी यूपी वॉरियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स नवी मुंबई शाम 7:30 बजे 15 जनवरी मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्स नवी मुंबई शाम 7:30 बजे 16 जनवरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स नवी मुंबई शाम 7:30 बजे 17 जनवरी यूपी वॉरियर्स बनाम मुंबई इंडियंस नवी मुंबई दोपहर 3:30 बजे 17 जनवरी दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नवी मुंबई शाम 7:30 बजे 19 जनवरी गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वडोदरा शाम 7:30 बजे 20 जनवरी दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस वडोदरा शाम 7:30 बजे 22 जनवरी गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स वडोदरा शाम 7:30 बजे 24 जनवरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स वडोदरा शाम 7:30 बजे 26 जनवरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस वडोदरा शाम 7:30 बजे 27 जनवरी गुजरात जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स वडोदरा शाम 7:30 बजे 29 जनवरी यूपी वॉरियर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वडोदरा शाम 7:30 बजे 30 जनवरी गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस वडोदरा शाम 7:30 बजे 1 फ़रवरी दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्स वडोदरा शाम 7:30 बजे 3 फ़रवरी एलिमिनेटर (TBA बनाम TBA) वडोदरा शाम 7:30 बजे 5 फ़रवरी WPL फ़ाइनल 2026 (TBA बनाम TBA) वडोदरा शाम 7:30 बजे

टाटा विमेंस प्रीमियर लीग (TATA WPL) 2026 का लाइव स्ट्रीमिंग और टेलिकास्ट कहां और कैसे देखें?

TATA विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के सभी मैचों का लाइव प्रसारण आप स्पोर्ट्स टीवी चैनलों और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए देख सकते हैं. स्पोर्ट्स टीवी चैनलों में Star Sports नेटवर्क आमतौर पर विभिन्न भाषाओं में लाइव मैचों का प्रसारण करता है, जिससे दर्शक अपनी पसंद की भाषा में मैच का आनंद ले सकते हैं. वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इस टूर्नामेंट को JioHotstar पर लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है. दर्शक मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से मैच देख सकते हैं और महिला क्रिकेट के रोमांचक मुकाबलों का आनंद उठा सकते हैं.