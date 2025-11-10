IPL 2026 Mini Auction: 15 दिसंबर को भारत में आईपीएल की मिनी ऑक्शन, जानिए महिला प्रीमियर लीग की कब और कहां लगेगी बोली

आईपीएल ट्रॉफी (Photo credits: X/@IPL)

IPL 2026 Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी इस बार भारत में होने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मेगा इवेंट 15 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जबकि सभी दस फ्रेंचाइज़ियों के लिए रिटेंशन की अंतिम तारीख 15 नवंबर तय की गई है. यह 2022 के बाद पहली बार होगा जब आईपीएल की नीलामी भारत की सरज़मीं पर आयोजित की जाएगी. पिछले दो सालों में नीलामी विदेशों में 2023 में दुबई और 2024 में जेद्दाह में हुई थी. पहले ऐसी चर्चा थी कि बीसीसीआई इस बार भी नीलामी गल्फ देशों में कराने पर विचार कर रहा है. क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अबू धाबी को पहली पसंद माना जा रहा था, जबकि ओमान और कतर जैसे देशों के नाम भी सामने आए थे. फ्रेंचाइज़ियों को अनौपचारिक रूप से इस संभावना की जानकारी दी गई थी. संजू सैमसन का CSK से जुड़ना लगभग तय, रवींद्र जडेजा लौट सकते हैं राजस्थान रॉयल्स, इन स्टार्स पर भी दांव लगा रही टीमें

हालांकि, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ताज़ा रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि नीलामी अब भारत में ही आयोजित होगी. बीसीसीआई ने अभी तक सटीक स्थान की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे किसी बड़े मेट्रो शहर में आयोजित किया जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में नीलामी होने से न केवल फैंस का जुड़ाव बढ़ेगा बल्कि मीडिया कवरेज भी कई गुना ज़्यादा होगी.

रिटेंशन की उलटी गिनती शुरू

15 नवंबर को रिटेंशन की समयसीमा खत्म होते ही फ्रेंचाइज़ियों को अपने खिलाड़ियों की सूची सौंपनी होगी. यह वह वक्त है जब टीमें बड़े फैसले लेती हैं. कौन रहेगा और कौन जाएगा. कई दिग्गज खिलाड़ियों के लिए यह नीलामी नई शुरुआत साबित हो सकती है.

27 नवंबर को महिला प्रीमियर लीग (WPL) की मेगा नीलामी

आईपीएल से पहले महिला क्रिकेट का भी बड़ा इवेंट होने जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की नीलामी 27 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होगी. खास बात यह है कि यह महिला लीग की पहली “मेगा ऑक्शन” होगी, जिसकी तैयारी ज़ोरों पर है. हाल ही में जारी रिटेंशन लिस्ट के मुताबिक, यूपी वॉरियर्ज़ ने ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को रिलीज़ किया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की स्टार खिलाड़ी लौरा वुल्वार्ड्ट को गुजरात जायंट्स ने बाहर किया है. वहीं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स, शैफाली वर्मा और ऋचा घोष को उनकी-उनकी टीमों ने बरकरार रखा है.