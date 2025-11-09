IPL 2026 Trade Window: संजू सैमसन का CSK से जुड़ना लगभग तय, रवींद्र जडेजा लौट सकते हैं राजस्थान रॉयल्स, इन स्टार्स पर भी दांव लगा रही टीमें
आईपीएल ट्रॉफी (Photo credits: X/@IPL)

IPL 2026 Trade Window: आईपीएल 2026 से पहले टीमें अपने स्क्वॉड को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं और इसी बीच एक बड़ा ट्रेड सौदा सुर्खियां बटोर रहा है. खबरों के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा को लेकर ट्रेड लगभग तय हो गया है. यदि यह डील फाइनल होती है, तो यह आईपीएल इतिहास के सबसे अहम प्लेयर स्वैप में से एक मानी जाएगी. Cricbuzz की रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान की मांग मानते हुए संजू सैमसन के बदले रवींद्र जडेजा को देने पर सहमति दे दी है. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ऑल फॉर्मेट सीरीज़ का इस दिन होगा आगाज; जानिए लाइव स्ट्रीमिंग, मैचों की तारीखें, वेन्यू समेत पूरा शेड्यूल

सैमसन वर्तमान में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं, जबकि जडेजा CSK के अनुभवी ऑलराउंडर रहे हैं. धोनी की कप्तानी के बाद फ्रेंचाइज़ी को एक दीर्घकालिक विकेटकीपर-कप्तान की आवश्यकता थी, और सैमसन इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माने जा रहे हैं. दोनों खिलाड़ियों की सैलरी 18 करोड़ रुपये है, इसीलिए वित्तीय दृष्टि से यह समान मूल्य का सौदा होगा.

रवींद्र जडेजा के लिए “घर वापसी” का मौका

यदि यह सौदा पूरा होता है तो जडेजा के लिए यह "घर वापसी" जैसा होगा. उन्होंने अपने IPL करियर की शुरुआत 2008 में राजस्थान रॉयल्स के साथ की थी और 2009 तक “पिंक आर्मी” का हिस्सा रहे. इसके बाद उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक लंबा और सफल कार्यकाल बिताया और अब संभव है कि वे दोबारा पहली फ्रेंचाइज़ी में लौट आएं.

डेवाल्ड ब्रेविस को लेकर अटकी डील

हालांकि सौदा अब तक आधिकारिक घोषित नहीं हुआ है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बदाले डील में एक अतिरिक्त खिलाड़ी की मांग कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बदाले चाहते हैं कि CSK अपने युवा दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज़ डेवाल्ड ब्रेविस को भी इस ट्रेड का हिस्सा बनाए. लेकिन चेन्नई प्रबंधन इस पर सहमत नहीं है क्योंकि ब्रेविस पिछले सीज़न में टीम के सबसे प्रभावी बल्लेबाज़ साबित हुए थे और फ्रेंचाइज़ी उन्हें भविष्य का मुख्य खिलाड़ी मानती है. इसी कारण दोनों टीमें अभी इस पहलू पर चर्चा में हैं, और समझौता होते ही डील की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

संजू सैमसन को लेकर SRH से भी संपर्क, लेकिन जवाब ‘ना’

Cricbuzz की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि RR ने बैकअप विकल्प के तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से भी संपर्क किया था. राजस्थान चाहती थी कि सैमसन को हैदराबाद भेजा जाए, लेकिन SRH ने इस संभावना को खारिज कर दिया. फ्रेंचाइज़ी पहले से ही अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड और ईशान किशन जैसे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज़ों के साथ संतुष्ट है.

क्या IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड बनेगी यह डील?

अगर सैमसन का CSK में और जडेजा का RR में जाना तय हो जाता है, तो यह IPL इतिहास की सबसे यादगार और संतुलित ट्रेड मानी जाएगी. एक ओर चेन्नई को विकेटकीपर-कप्तान के रूप में स्थायी समाधान मिलेगा, वहीं राजस्थान को अपने पुराने स्टार ऑलराउंडर की सेवाएं दोबारा मिलेंगी. क्रिकेट जगत अब इस ऐतिहासिक स्वैप डील के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहा है, जो संभवतः आने वाले हफ्तों में सामने आ सकता है.