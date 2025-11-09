IND vs SA 2025 Full Schedule: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ऑल फॉर्मेट सीरीज़ का इस दिन होगा आगाज; जानिए लाइव स्ट्रीमिंग, मैचों की तारीखें, वेन्यू समेत पूरा शेड्यूल

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Full Schedule: ऑस्ट्रेलिया दौरे को पूरा करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका का सामना करने के लिए तैयार है. यह पूरी सीरीज़ 14 नवम्बर से शुरू होकर 19 दिसम्बर 2025 तक चलेगी. इस दौरे में कुल दो टेस्ट, तीन वनडे और पाँच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे. टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 14 से 18 नवम्बर तक होगी, जबकि दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 22 से 26 नवम्बर तक खेला जाएगा. दुबई में आईसीसी बैठक में BCCI ने उठाया मुद्दा, एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर ICC ने की दखल देने की पेशकश
वनडे सीरीज़ का आगाज़ 30 नवम्बर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, जबकि दूसरा वनडे 3 दिसम्बर को रायपुर और तीसरा 6 दिसम्बर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमें पाँच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में आमने-सामने होंगी, जो 9 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक चलेगी. टी20 मुकाबले क्रमशः कटक, न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर), धर्मशाला, लखनऊ और अहमदाबाद में खेले जाएंगे. यह सीरीज़ भारतीय क्रिकेट के लिए साल के अंत में रोमांचक समापन लेकर आएगी, जिसमें घरेलू खिलाड़ियों को भी चमकने का सुनहरा मौका मिलेगा.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का पूरा शेड्यूल(IND vs SA 2025 Full Schedule)
|तारीख
|मुकाबला
|प्रारूप
|स्थान
|स्थानीय समय
|जीएमटी समय
|14 नवम्बर 2025
|पहला टेस्ट
|टेस्ट
|ईडन गार्डन्स, कोलकाता
|सुबह 9:30 बजे
|सुबह 4:00 बजे
|22 नवम्बर 2025
|दूसरा टेस्ट
|टेस्ट
|बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी
|सुबह 9:00 बजे
|सुबह 3:30 बजे
|30 नवम्बर 2025
|पहला वनडे
|वनडे
|जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम, रांची
|दोपहर 1:30 बजे
|सुबह 8:00 बजे
|3 दिसम्बर 2025
|दूसरा वनडे
|वनडे
|शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, रायपुर
|दोपहर 1:30 बजे
|सुबह 8:00 बजे
|6 दिसम्बर 2025
|तीसरा वनडे
|वनडे
|एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम
|दोपहर 1:30 बजे
|सुबह 8:00 बजे
|9 दिसम्बर 2025
|पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय
|टी20आई
|बाराबती स्टेडियम, कटक
|शाम 7:00 बजे
|दोपहर 1:30 बजे
|11 दिसम्बर 2025
|दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय
|टी20आई
|महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम, मुल्लांपुर
|शाम 7:00 बजे
|दोपहर 1:30 बजे
|14 दिसम्बर 2025
|तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय
|टी20आई
|एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला
|शाम 7:00 बजे
|दोपहर 1:30 बजे
|17 दिसम्बर 2025
|चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय
|टी20आई
|इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
|शाम 7:00 बजे
|दोपहर 1:30 बजे
|19 दिसम्बर 2025
|पाँचवां टी20 अंतरराष्ट्रीय
|टी20आई
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|शाम 7:00 बजे
|दोपहर 1:30 बजे
भारत में IND बनाम SA 2025 लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट कहां देखें
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली 2025 सीरीज़ का पूरा प्रसारण भारतीय दर्शक अपने मोबाइल और टीवी दोनों पर देख सकेंगे. टीवी दर्शक इस रोमांचक क्रिकेट सीरीज़ का आनंद Star Sports Network पर लाइव ले सकेंगे. इस सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध होगी, जहां दर्शक को सभी मुकाबले देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा.