WPL 2026 Mega Auction Live Streaming In India: थोड़ी देर में शुरू होगा महिला प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

WPL 2026 Mega Auction Live Streaming: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का मेगा ऑक्शन आज यानी 27 नवंबर को होने जा रहा है और इससे पहले सभी पांच टीमें अपने-अपने स्क्वाड को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई हैं. इस बार रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची में कई चौंकाने वाले नाम देखने को मिले. स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिग्स जैसे सितारे अपनी-अपनी टीमों के साथ बने रहे, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला जब महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्ज़ ने रिलीज कर दिया. यूपी ने केवल एक खिलाड़ी को रिटेन किया है और उनके पास सबसे बड़ा पर्स 14.5 करोड़ रुपये होगा, साथ ही चार राइट-टू-मैच (RTM) कार्ड भी उपलब्ध होंगे.

गुजरात जायंट्स के पास 9 करोड़ रुपये और तीन भारतीय खिलाड़ियों तक सीमित RTM विकल्प होंगे, जबकि आरसीबी के पास 6.25 करोड़ रुपये और एक RTM कार्ड होगा. जिन टीमों ने कम खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उन्हें अधिक RTM विकल्प और बड़ा पर्स मिलेगा. सभी टीमों के पास कुल मिलाकर 41.1 करोड़ रुपये का पर्स होगा, जिसे वे WPL 2026 ऑक्शन में खर्च कर सकती हैं. हर टीम को अधिकतम 18 खिलाड़ियों तक स्क्वाड बनाने की अनुमति होगी और कुल 73 स्लॉट उपलब्ध हैं, जिनमें से 23 ओवरसीज़ खिलाड़ियों के लिए रखे गए हैं.

कब और कहां होगा विमेंस प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन?

WPL 2026 मेगा ऑक्शन आज यानी 27 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. बिडिंग शाम 3:30 बजे से शुरू होगी.

भारत में WPL 2026 ऑक्शन कैसे देखें?

भारत में WPL 2026 मेगा ऑक्शन का टीवी प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा, जहां दर्शक इसे लाइव देख सकेंगे. वहीं, ऑनलाइन दर्शकों के लिए ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहोस्टार ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी, जिससे मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर भी आसानी से देखा जा सकेगा.

WPL 2026: टीमों का पर्स और उपलब्ध स्लॉट्स

टीम बचा हुआ पर्स (₹ में) उपलब्ध स्लॉट ओवरसीज़ स्लॉट

दिल्ली कैपिटल्स 5.70 करोड़ 13 4

गुजरात जायंट्स 9.00 करोड़ 16 4

मुंबई इंडियंस 5.75 करोड़ 13 4

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6.15 करोड़ 14 5

यूपी वॉरियर्ज़ 14.50 करोड़ 17 6

WPL 2026: सभी टीमों के रिटेन खिलाड़ी

दिल्ली कैपिटल्स (DC)

रिटेन खिलाड़ी: जेमिमा रॉड्रिग्स, शेफाली वर्मा, एनेबेल सदरलैंड, मरीज़ैन कैप, निकी प्रसाद

गुजरात जायंट्स (GG)

रिटेन खिलाड़ी: एश्ले गार्डनर, बेथ मूनी

मुंबई इंडियंस (MI)

रिटेन खिलाड़ी: नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज़, अमनजोत कौर, जी कामलिनी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)

रिटेन खिलाड़ी: स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, एलिसा पेरी*, श्रेयंका पाटिल

यूपी वॉरियर्ज़ (UPW)

रिटेन खिलाड़ी: श्वेता सेहरावत

WPL 2026 मेगा ऑक्शन इस बार बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कई बड़ी टीमों ने बड़े बदलाव किए हैं और कई स्टार खिलाड़ी नीलामी में उपलब्ध होंगे. पर्स की मजबूती, RTM कार्ड और नए कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिशों के बीच यह ऑक्शन अगले सीज़न की तस्वीर तय करेगा.