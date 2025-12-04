सड़क किनारे लगे एक CCTV कैमरे में कैद एक भयावह हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फुटेज में वह पल रिकॉर्ड है जब स्कूल बस से उतरने के कुछ ही सेकंड बाद एक तेज़ रफ़्तार मोटरबाइक ने 7 वर्षीय बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी. दिल दहला देने वाला यह वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है और स्कूल बस स्टॉप के पास सड़क सुरक्षा के सख़्त इंतज़ाम की मांग तेज हो गई है. X पर पंजाब केसरी द्वारा साझा जानकारी के अनुसार, यह घटना पंजाब के पटियाला में उस समय हुई जब एक स्कूल बस बच्चों को उतारने के लिए एक संकरी ग्रामीण सड़क पर रुकी थी. वीडियो में दिखता है कि बस रुकते ही बच्चा उतरकर सड़क के किनारे की ओर बढ़ता है. लेकिन कुछ ही पलों में बस के पीछे से तेज़ रफ़्तार बाइक निकलती है. इससे पहले कि बच्चा प्रतिक्रिया दे सके, बाइक उसे सीधा टक्कर मारती है और वह ज़मीन पर गिर जाता है. यह भी पढ़ें: Panipat Shocker: सुंदर बच्चियों से जलन! पानीपत में महिला ने 4 मासूमों की ली जान, हर हत्या के पीछे था खौफनाक पैटर्न

बस से उतरते ही मासूम को बाइक ने रौंदा

