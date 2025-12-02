ब्राज़ील (Brazil) के जोआओ पेसोआ स्थित पार्के ज़ूबोटानिको अरुडा कैमारा (जिसे “बिका” के नाम से भी जाना जाता है) में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. चिड़ियाघर में मौजूद लोगों के सामने एक 19 वर्षीय युवक की शेरनी के हमले में मौत हो गई. यह घटना उस समय हुई जब ज़ू आम आगंतुकों के लिए खुला था, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक सुरक्षा बैरियर पार करके सीधे शेर के बाड़े में घुस गयाहालांकि उसकी इस हरकत की वजह स्पष्ट नहीं है. घबराकर वह अंदर मौजूद एक पेड़ के तने पर चढ़ गया और खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा. वायरल वीडियो में युवक पेड़ से चिपका हुआ नज़र आता है, साफ तौर पर डरा हुआ. कुछ ही देर में उसकी पकड़ छूट गई और वह नीचे गिर पड़ा. अगली ही क्षण शेरनी ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी वहीं मौत हो गई. यह भी पढ़ें: किंग कोबरा को छूने की कोशिश करते ही हुआ मौत से सामना, Viral Video में देखें कैसे बाल-बाल बची लड़की की जान

ब्राज़ील के चिड़ियाघर में घुसे 19 साल के लड़के को शेरनी ने मार डाला

