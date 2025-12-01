सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो वाइल्डलाइफ़ एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर रहा है. जिसमें एक कुत्ता और एक भेड़िया मेटिंग करते दिखाई दे रहे हैं. यह वीडिओ X पर वाइल्डलाइफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रोफेसर बिलाल हबीब ने साझा की है. अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि भारत में भेड़िया और कुत्ते की मेटिंग का यह बेहद दुर्लभ मामला दर्ज किया गया है. बिलाल हबीब ने इसे जंगली भेड़ियों की आबादी के लिए एक गंभीर चेतावनी बताया. उन्होंने लिखा, “हाइब्रिडाइजेशन भेड़ियों की जेनेटिक शुद्धता, उनके प्राकृतिक व्यवहार और लंबी अवधि तक उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करता है.” यह भी पढ़ें: VIDEO: जिंदा बकरी चुराने की कोशिश में तेंदुए के पिंजरे में फंस गया शख्स, रात भर वहीं अटका रहा

भारत में भेड़ियाऔर कुत्ते के मेटिंग का दुर्लभ मामला आया सामने

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)