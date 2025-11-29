VIDEO: जिंदा बकरी चुराने की कोशिश में तेंदुए के पिंजरे में फंस गया शख्स, रात भर वहीं अटका रहा

तेंदुए के पिंजरे में फंसा शख्स (Photo Credits: X)

Viral Video: यूपी के बहराइच जिले (Bahraich District) में एक आदमी तेंदुए के पिंजरे (Leopard Cage) में फंस गया, जब उसने कथित तौर पर एक जिंदा बकरी (Goat) चुराने की कोशिश की, जिसे तेंदुए के चारे के तौर पर अंदर रखा गया था. जंगल के अधिकारियों ने जिले में हमला करने वाले तेंदुओं को पकड़ने के लिए दो तेंदुए के पिंजरे लगाए थे और जंगली जानवर को खींचने के लिए अंदर जिंदा बकरियां बांधी गई थीं, लेकिन, शराब के नशे में धुत एक आदमी ने बकरी को देखा और उसे पकड़ने की कोशिश में खुद को पिंजरे के अंदर बंद कर लिया. यह घटना इंटरनेट पर वायरल हो गई जब गांव वालों ने तेंदुए के बजाय पिंजरे के अंदर फंसे आदमी को रिकॉर्ड किया.

प्रदीप नाम के आदमी ने बताया कि उसने देर रात पिंजरे के अंदर एक बकरी देखी, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि यह तेंदुए के लिए एक जाल है. शराब के नशे में धुत प्रदीप ने ज़िंदा बकरी और वह पिंजरा चुरा लिया जिसमें वह बंद था। प्रदीप पूरी रात बकरी के साथ पिंजरे में फंसा रहा. यह भी पढ़ें: Leopard Spotted in Pune: पुणे के औंध में रात के अंधेरे में घूमता दिखा तेंदुआ, वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा बढ़ी

जिंदा बकरी चुराने की कोशिश में तेंदुए के पिंजरे में फंस गया शख्स

सुबह, फॉरेस्ट अधिकारी और गांव वाले यह देखने के लिए मौके पर पहुंचे कि जाल तेंदुए को पकड़ने में कामयाब हुआ या नहीं. उन्होंने अंदर एक आदमी को बैठे देखा. बाद में फॉरेस्ट अधिकारियों ने उसे छोड़ दिया.

फॉरेस्ट इंस्पेक्टर प्रशिक्षण वर्मा ने बताया कि आरोपी प्रदीप ने पिंजरे में फंसने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस को गालियां भी दीं. गुरुवार रात करीब 9 बजे उसे फखरपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया. उसके खिलाफ चोरी की कोशिश का केस दर्ज किया जा रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी इलाके में एक तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. तब से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया है और गांव वालों से अलर्ट रहने और रात में अकेले बाहर न निकलने की अपील की गई है.