Viral Video: भगवान श्रीकृष्ण के भजन में शामिल हुए स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन, मजेदार वीडियो हुआ वायरल

श्रीकृष्ण के भजन में शामिल हुए स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: विदेश के एक वायरल वीडियो (Viral Video) ने इंटरनेट पर लोगों को हैरान, कन्फ्यूज और खूब एंटरटेन किया, जब मशहूर Marvel और DC सुपरहीरो के कपड़े पहने भक्त एक बिजी सड़क पर हरे कृष्ण भजन गाने वाले ग्रुप में शामिल हुए. पॉप कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के इस अचानक मिले-जुले रूप ने बड़े पैमाने पर रिएक्शन दिए, जिससे यह क्लिप सोशल-मीडिया सेंसेशन बन गई. यह भी पढ़ें: Bhajan in Delhi Metro: महिलाओं के ग्रुप ने दिल्ली मेट्रो में किया भजन, वीडियो वायरल होने के बाद CISF ने की कार्रवाई

भगवा रंग के सुपरहीरो

वीडियो में कृष्ण भक्तों (Krishna Devotees) का एक ग्रुप किसी विदेशी शहर में पारंपरिक हरे कृष्ण भजन (Hare Krishna Bhajan) गाते हुए दिखाया गया है, लेकिन जिस चीज ने असल में राहगीरों और आखिरकार लाखों ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा, वह थे तीन लोग जो स्पाइडर-मैन (Spider-Man), सुपरमैन (Superman) और बैटमैन (Batman)जैसे कपड़े पहने हुए थे.

भक्ति की धुन पर नाच रहे टोपी पहने क्रूसेडर्स और वेब-स्लिंगर्स को देखकर राहगीर रुक गए और कई लोगों ने इस अनोखे पल को कैप्चर करने के लिए अपने फोन निकाल लिए. सुपरहीरोज, मंत्रोच्चार के घेरे में आसानी से घुल-मिल गए, जिससे एक आध्यात्मिक सीन में एक अजीब ट्विस्ट आ गया.

श्रीकृष्ण के भजन में शामिल हुए स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन

View this post on Instagram A post shared by Hare Krishna (@mylife_with_krishna)

एक यूजर ने हैरानी से लिखा- स्पाइडरमैन आ रहा है. दूसरे ने मजाक में कहा- स्पाइडर-मैन, दुनिया से दूर और कृष्ण की दुनिया के पास.

तीसरे ने मजाक में कहा- स्पाइडर-मैन: आश्रम से दूर और मीम की इस लिस्ट में और इजाफा करते हुए, किसी ने कमेंट किया- स्पाइडरमैन: सनातनी मल्टीवर्स में.

मजेदार रिएक्शन की बाढ़ ने क्लिप को एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया, जिसमें नेटिजन्स ने ‘भक्ति का मल्टीवर्स’ कहकर जश्न मनाया.

आस्था और मस्ती का मेल

कुछ दर्शक हैरान थे, तो कुछ लोगों ने भक्ति को दिखाने के हल्के-फुल्के तरीके की तारीफ की. पारंपरिक भजनों के साथ पॉप-कल्चर आइकॉन के मेल ने दुनिया भर के आध्यात्मिक समुदायों के बदलते स्वरूप को दिखाया.