New Zealand vs West Indies, 2nd Test Match Day 1 Stumps Scorecard: पहले दिन का खेल खत्म, न्यूजीलैंड ने बिना विकेट गवाएं 24 रन बनाए; यहां देखें पहले दिन का स्कोरकार्ड

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd Test Match Day 1 Stumps Scorecard Update: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 10 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वेलिंगटन(Wellington) के बेसिन रिजर्व(Basin Reserve) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने 9 ओवर में बिना विकेट गवाएं 24 रन बना लिए हैं. न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा मुकाबला (NZ vs WI 2nd Test 2025) शुरू होने जा रहा है, जहां सीरीज़ फिलहाल 0-0 की बराबरी पर है. पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने ऐतिहासिक ड्रॉ हासिल किया था, जिसमें शाई होप (140) और जस्टिन ग्रीव्स (202*) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पांचवें दिन न्यूजीलैंड को जीत से दूर रखा और पूरी टीम को ऑलआउट होने से बचाया. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम की अगुवाई टॉम लैथम (Tom Latham) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: AUS vs ENG 3rd Test Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच तीसरा मैच टेस्ट? बेन स्टोक्स एंड कंपनी के लिए होगा करो या मरो वाला मुकाबला

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

New Zealand made the most of Day 1 after choosing to bowl first in Wellington. 💥#NZvWI pic.twitter.com/Von8KAUBz6 — CRICKETNMORE (@cricketnmore) December 10, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवां के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज रहा शानदार और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 66 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम ने 75 ओवरों में 205 रन बनाकर सिमट गई. वेस्टइंडीज की तरफ से शाई होप ने सबसे ज्यादा 48 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान शाई होप ने 80 गेंदों पर आठ चौके लगाए. शाई होप के अलावा जॉन कैंपबेल ने 44 रन बनाए.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड को ब्लेयर टिकनर ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से ब्लेयर टिकनर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. ब्लेयर टिकनर के अलावा माइकल राय ने तीन विकेट चटकाए.

इसके बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 9 ओवर में बिना विकेट गवाएं 24 रन बना लिए हैं. कप्तान टॉम लैथम नाबाद 7 रन और डेवोन कॉनवे नाबाद 16 रन बनाकर खेल रहे हैं. पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम अभी भी वेस्टइंडीज से 181 रन पीछे हैं.

न्यूजीलैंड की तरफ से अबतक डेवोन कॉनवे ने सबसे ज्यादा 16 रनों की पारी खेली. डेवोन कॉनवे के अलावा टॉम लैथम ने 7 रन बटोरे. दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम अभी एक भी सफलता हाथ नहीं लगी हैं. अब दूसरे दिन वेस्टइंडीज की टीम जल्द से जल्द विकेट की तलाश करेगी और मैच में अपनी पकड़ बनाना चाहेगी.

वेस्टइंडीज के पहली पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 205/10, 75 ओवर (जॉन कैंपबेल 44 रन, ब्रैंडन किंग 33 रन, केवम हॉज 0 रन, शाई होप 48 रन, रोस्टन चेज़ 29 रन, जस्टिन ग्रीव्स 13 रन, टेविन इमलाच 16 रन, केमर रोच 0 रन, जेडन सील्स नाबाद 0 रन, एंडरसन फिलिप 5 रन और ओजे शील्ड्स 0 रन.)

न्यूजीलैंड की गेंदबाजी: (ब्लेयर टिकनर 4 विकेट, माइकल राय 3 विकेट, जैकब डफी 1 विकेट और ग्लेन फिलिप्स 1 विकेट).

न्यूजीलैंड के पहली पारी का स्कोरकार्ड:

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 24/0, 9 ओवर (टॉम लैथम नाबाद 7 रन, डेवोन कॉनवे नाबाद 16 रन, केन विलियमसन रन, रचीन रवींद्र रन, डेरिल मिशेल रन, मिशेल हे रन, ग्लेन फिलिप्स रन, जैकरी फॉल्क्स रन, ब्लेयर टिकनर रन जैकब डफी और माइकल राय रन.)

