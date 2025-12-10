Gadchiroli Shocker: सीनियर डॉक्टर लगातार कर रहा था अनैतिक मांग, परेशान होकर महिला नर्स ने की आत्महत्या की कोशिश, गडचिरोली जिले में आरोपी पर हुआ मामला दर्ज

Female nurse attempted suicide. (Photo- Pixabay)

Gadchiroli News: गडचिरोली जिले के मुलचेरा क्षेत्र में एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां उपकेंद्र में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रही है एक नर्स ने अपने सीनियर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लगातार शारीरिक संबंध की मांग (Sexual Demand) किए जाने से तंग आकर जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास (Suicide Attempt) किया. पीड़िता का इलाज जिला हॉस्पिटल में जारी है.पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी डॉ. विनोद म्हाशाखेत्री के खिलाफ जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज की है.

स्वास्थ्य विभाग ने आरोपी डॉक्टर को तुरंत निलंबित (Suspended) भी कर दिया है, जबकि वह अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है. ये भी पढ़े:Nagpur Kabaddi Player Suicide: महिला कबड्डी खिलाड़ी ने की आत्महत्या, व्हाट्सएप मैसेज से सामने आया चौंकाने वाला कारण, सावनेर पुलिस पति की तलाश में जुटी

वेतन वृद्धि रोककर दबाव बनाने का आरोप

पीड़िता पिछले दो वर्षों से एक स्वास्थ्य उपकेंद्र में कार्यरत है, लेकिन उसकी वेतन वृद्धि (Increment) रोक दी गई थी.जब भी वह इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारी से व्हाट्सएप संदेश (WhatsApp Message) के जरिए संपर्क करती, अधिकारी उससे कथित तौर पर शारीरिक संबंध की मांग (Physical Favor) करता था.लगातार मानसिक प्रताड़ना के कारण पीड़िता गहरे तनाव में पहुंच गई और एक रात अवसर पाकर उसने विषैले पदार्थ (Poisonous Substance) का सेवन कर लिया.

पति ने बचाई जान

घटना का पता चलते ही पीड़िता के पति उसे तुरंत ग्रामीण हॉस्पिटल (Rural Hospital) ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया.इस मामले के अश्लील चैट (Obscene Chats) सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है.पीड़िता के पति ने दावा किया कि अधिकारी उस पर “मुझे पैसे नहीं, तुम चाहिए” (Degrading Demand) जैसे आपत्तिजनक दबाव डाल रहा था.उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

अधिकारी के निलंबन के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है.पूरे स्वास्थ्य विभाग में आक्रोश (Outrage) फैल गया है, और पुलिस इस मामले की सविस्तार जांच (Detailed Investigation) कर रही है.बताया जा रहा है आरोपी डॉक्टर फरार है.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.