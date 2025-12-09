Nagpur Kabaddi Player Suicide: महिला कबड्डी खिलाड़ी ने की आत्महत्या, व्हाट्सएप मैसेज से सामने आया चौंकाने वाला कारण, सावनेर पुलिस पति की तलाश में जुटी

Female Kabaddi player commits suicide (Photo- Pixabay)

Nagpur Kabaddi Player Suicide: नागपुर (Nagpur) के सावनेर (Saoner) इलाके में एक महिला कबड्डी खिलाड़ी (Kabaddi Player) द्वारा आत्महत्या करने की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया. महिला खिलाड़ी ने कीटनाशक (Pesticide) पीकर अपनी जान देने की कोशिश की थी. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज की है.आत्महत्या (Suicide) करने वाली खिलाड़ी की पहचान किरण सूरज दाढ़े के रूप में हुई है.

वह सावनेर के मालेगांव टाउन में रहती थी.किरण लंबे समय से आर्थिक परेशानियों में थी और उसे नौकरी देने का उसे झांसा दिया गया था. इसी के साथ शादी में धोखा मिलने से उसका तनाव लगातार बढ़ता गया. ये भी पढ़े:Nagpur Shocker: नागपुर में गरीबी बनी मौत की वजह! 10वीं क्लास का लड़का मां के ट्यूशन फीस के सवाल पर घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या

शादी में धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न

किरण के पति स्वप्निल जयदेव लांबघरे पर गंभीर आरोप लगे हैं और वह फिलहाल फरार है.जानकारी के अनुसार, साल 2020 में दोनों का रजिस्ट्रेशन मैरिज (Registered Marriage) हुआ था. स्वप्निल ने किरण को वेकोली (WCL Job) में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन नौकरी का वादा पूरा नहीं हुआ,लगातार दबाव और मानसिक उत्पीड़न बढ़ता गया,धमकी (Threat) और गाली-गलौज (Abuse) की घटनाएं बढ़ीं.इन हालातों के चलते किरण ने कुटुंब न्यायालय (Family Court) में तलाक की याचिका भी दायर कर दी थी.

आत्महत्या की ओर बढ़ते कदम

4 दिसंबर की सुबह किरण ने अत्यधिक तनाव में कीटनाशक (Pesticide) पी लिया. उसे तुरंत नागपुर मेडिकल कॉलेज (Medical College) ले जाया गया, जहां 7 दिसंबर को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

व्हाट्सएप मेसेज बने अहम सबूत

किरण ने स्वप्निल द्वारा किए गए अत्याचार से जुड़े सभी व्हाट्सएप मेसेज (WhatsApp Messages) अपने फोन में सुरक्षित रखे थे.इन्हीं संदेशों के आधार पर पुलिस ने स्वप्निल के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की. मामला दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.