थाईलैंड ने 1,80,000 लोगों को सीमा से सुरक्षित हटाया! कंबोडिया संघर्ष के बीच लिया फैसला

Thailand Cambodia Flag (Photo Credits: Wikimedia Commons)

थाईलैंड सरकार ने कंबोडिया सीमा के पास के क्षेत्र से लगभग 1,80,000 लोगों की बड़े पैमाने पर सुरक्षित स्थानांतरण शुरू किया है. यह कदम कंबोडिया में चल रहे सैन्य संघर्ष और तनावपूर्ण स्थिति के कारण उठाया गया है, ताकि हिंसा से नागरिकों की रक्षा हो सके. वैसे इन देशों के बीच तल्खियों की वजह नई नहीं बल्कि बहुत पुरानी है.

2025 की 28 मई को कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि गोलीबारी की एक वारदात में उनके एक सैनिक की मौत हो गई. 2011 में हुए इसी तरह की घटना हुई थी. करीब 14 साल बाद इतिहास दोहराया गया. हाल ही में कैसे ये टकराव गंभीर स्थिति में परिवर्तित हुआ, ये भी ध्यान देने लायक है. दोनों देश के सेनाध्यक्ष एक दूसरे को बदलते सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार मानते हैं.

फिर 23 जुलाई को थाइलैंड ने कंबोडिया से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया और विवादित बॉर्डर पर हुए एक लैंडमाइन ब्लास्ट की घटना का जिक्र किया, जिसमें एक थाई सैनिक घायल हो गया था. उसने कहा कि वह कंबोडिया के एम्बेसडर को भी अपने देश से निकाल देगा.

24 जुलाई को बॉर्डर पर दोनों हथियारों के साथ आपस में भिड़े. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पहले फायरिंग करने का आरोप लगाया. थाईलैंड ने एफ-16 जेट तैनात किए, जिनमें से एक ने कंबोडियाई मिलिट्री टारगेट पर बमबारी की.