Who is Gede Priandana? कौन हैं गेडे प्रियनदाना? जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट के एक ओवर में 5 विकेट लेकर मचाया तहलका

Gede Priandana(Photo Credit: Instagram)

Who is Gede Priandana? इंडोनेशिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Indonesia National Cricket Team) के तेज गेंदबाज गेडे प्रियनदाना(Gede Priandana) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. बाली के उदयाना क्रिकेट ग्राउंड(Udayana Cricket Ground) में कंबोडिया क्रिकेट टीम(Cambodia National Cricket Team) के खिलाफ खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में गेडे प्रियनदाना ने एक ही ओवर में 5 विकेट झटककर इतिहास रच दिया. इस मुकाबले में इंडोनेशिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 167/5 का स्कोर खड़ा किया. जवाब में कंबोडिया की पूरी टीम 16 ओवर में 107 रन पर ढेर हो गई. इंडोनेशिया ने यह मुकाबला 60 रन से जीतकर आठ मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की. क्या एमएस धोनी ने खाया इन खिलाड़ियों का करियर? अमित मिश्रा ने करियर को लेकर फैली अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

इस जीत की नींव इंडोनेशिया के बल्लेबाज धर्मा केसुमा(Dharma Kesuma) ने रखी. उन्होंने 68 गेंदों पर नाबाद 110 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी की बदौलत इंडोनेशिया मजबूत स्कोर तक पहुंचा और गेंदबाजों को मैच जिताने का मौका मिला.

एक ओवर में 5 विकेट, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

कंबोडिया की पारी के 16वें ओवर में गेडे प्रियनदाना ने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया. उस वक्त कंबोडिया को जीत के लिए 30 गेंदों में 62 रन चाहिए थे और मुकाबला रोमांचक मोड़ पर था. इसी ओवर में प्रियनदाना ने पहले लगातार तीन बल्लेबाजों को आउट कर हैट्रिक पूरी की, फिर ओवर की बाकी दो गेंदों पर भी विकेट झटकते हुए कुल 5 विकेट ले लिए. उन्होंने अपने एक ओवर के स्पेल में सिर्फ 1 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. इस प्रदर्शन के साथ गेडे प्रियनदाना टी20 इंटरनेशनल इतिहास में, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में, एक ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए. इससे पहले लसिथ मलिंगा, राशिद खान, कर्टिस कैंफर और जेसन होल्डर जैसे दिग्गज एक ओवर में 4 विकेट ले चुके थे, लेकिन 5 विकेट का आंकड़ा कोई नहीं छू पाया था.

कौन हैं गेडे प्रियनदाना?

गेडे अगुस प्रियनदाना का पूरा नाम गेदे अगस प्रियंदाना है. उनका जन्म 3 अक्टूबर 1997 को हुआ था और वह 28 वर्ष के हैं. गेडे प्रियनदाना दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और इंडोनेशियाई क्रिकेट टीम के लिए एक उपयोगी निचले क्रम के बल्लेबाज के साथ-साथ प्रभावी तेज गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं. इतिहास रचने से पहले गेडे प्रियनदाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा चर्चित नाम नहीं थे. वह 2022 से इंडोनेशिया के लिए टी20आई और वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं और टीम के नियमित खिलाड़ी हैं.

प्रियनदाना दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं. टी20 इंटरनेशनल करियर में उन्होंने अब तक 24 मैचों में 24 विकेट लिए हैं, जिसमें एक फाइव विकेट हॉल और एक चार विकेट हॉल शामिल है. वहीं बल्लेबाजी में भी उन्होंने 64 मैचों में 1041 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं. एक ओवर में 5 विकेट लेकर गेडे प्रियनदाना ने न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि आने वाले युवा क्रिकेटरों के लिए भी प्रेरणा की नई कहानी लिख दी.