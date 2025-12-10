Rohit Sharma And Virat Kohli Latest ICC Rankings: आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर होने के बाद भी रोहित शर्मा और विराट कोहली पर लटकी तलवार? भविष्य को लेकर सवालों के बीच दोनों धुरंधर घिरे

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Rohit Sharma And Virat Kohli Latest ICC Rankings: हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series 2025) खेली गई. इस सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से जीत दर्ज की. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला जमकर आग उगला. इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत के करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली को नई आईसीसी रैंकिंग में जबरजस्त फायदा हुआ है. विराट कोहली ने तीन एकदिवसीय मैचों में 302 रन बनाए, जिसमें लगातार शतक और 45 गेंदों में नाबाद 65 रन शामिल थे. इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चढ़ गए, और अब वनडे में बल्लेबाजों में टीम के साथी रोहित शर्मा के बाद दूसरे स्थान पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs West Indies, 2nd Test Match Day 2 Preview: वेलिंगटन टेस्ट में दूसरे दिन वेस्टइंडीज के गेंदबाज बरपाएंगे कहर या न्यूजीलैंड के बल्लेबाज करेंगे तख्ता पलट, यहां जानें मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी जानकारी

अप्रैल 2021 के बाद से विराट कोहली वनडे रैंकिंग में नंबर एक स्थान पर नहीं हैं. हालांकि, जिस गति से विराट कोहली स्कोर कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से रोहित को डींग मारने के अधिकार के लिए कड़ी टक्कर देंगे. इस बीच, रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम वनडे में 73 गेंदों में 75 रन बनाए और पूरी श्रृंखला में 146 रन बनाए.

विराट कोहली से आठ रेटिंग अंक आगे हैं, जिनके वर्तमान में 773 हैं. भारत का अगला वनडे मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ है. दोनों बल्लेबाज तीन मैचों की श्रृंखला में शामिल होंगे, जो 11 जनवरी से भारत में शुरू होगी. सभी की निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होंगी क्योंकि वे एकदिवसीय बल्लेबाजों के लिए प्रमुख स्थान हासिल करने की दौड़ में आमने-सामने हैं.

दोनों धुरंधरों का फॉर्म ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके भविष्य के बारे में काफी बातें की गई हैं. दोनों अब केवल वनडे खेलते हैं और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 2027 में होने वाले अगले विश्व कप में खेलने की तीव्र इच्छा व्यक्त की है. हालाँकि, बीसीसीआई उनके भविष्य को लेकर अनिच्छुक बना हुआ है.

विराट कोहली अकेले भारतीय खिलाड़ी नहीं हैं, जिन्हें ताजा रैंकिंग में फायदा हुआ है. सीरीज के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने भी बल्लेबाजों के बीच प्रगति की और कुल मिलाकर दो स्थान ऊपर 12वें स्थान पर पहुंच गए. गेंदबाजों में बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव अब वनडे में तीसरे स्थान पर हैं.