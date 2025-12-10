Ghaziabad Shocker: राज नगर एक्सटेंशन सोसायटी में लिफ्ट के 4 मंजिल से गिरने से एक व्यक्ति घायल

प्रतीकात्मत तस्वीर (Photo Credit-Pixabay)

Ghaziabad Shocker: सोमवार सुबह करीब 6:00 बजे, गाजियाबाद (Ghaziabad) के राज नगर एक्सटेंशन (Raj Nagar Extension) में मौजूद संचार रेजीडेंसी के C-ब्लॉक में एक लिफ्ट अचानक 12वीं मंजिल से नीचे गिर गई. हादसे के समय एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर था. वहां रहने वालों के मुताबिक, लिफ्ट 12वीं मंजिल से 8वीं मंजिल पर जोरदार झटके के साथ गिरी, साथ में तेज आवाज भी आई. टक्कर की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे. काफी कोशिश के बाद, वे दरवाजा खोलने और फंसे हुए व्यक्ति को बचाने में कामयाब रहे.

घायल व्यक्ति को तुरंत कंबाइंड हॉस्पिटल (संयुक्त अस्पताल) ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहां रहने वालों ने दावा किया कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, उन्होंने बताया कि लिफ्ट के फंसने के पहले भी मामले हो चुके हैं. हादसे के लिए मेंटेनेंस में लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए, वहां रहने वालों ने लिफ्ट के सेफ्टी स्टैंडर्ड पर गंभीर सवाल उठाए हैं. यह भी पढ़ें: Woman Trapped in Lift: लिफ्ट में 2 घंटे तक फंसी रही महिला, फिर दीवार में ड्रिल कर निकाला गया बाहर, उदयपुर का VIDEO आया सामने

वही उदयपुर के न्यू आरटीओ क्षेत्र में स्थित एक अपार्टमेंट में महिला लिफ्ट में अचानक फंस गई. दरअसल, जब वो लिफ्ट में गई तो लिफ्ट ने अचानक नियंत्रण खो दिया और रिवर्स मोशन में तेजी से ऊपर को ओर बढ़ने लगी. कुछ ही सेकेंड में लिफ्ट अपार्टमेंट की छत से टकराकर बुरी तरह से जाम हो गई. आखिरकार काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से महिला को बाहर निकाला गया.