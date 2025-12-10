Woman Trapped in Lift: लिफ्ट में 2 घंटे तक फंसी रही महिला, फिर दीवार में ड्रिल कर निकाला गया बाहर, उदयपुर का VIDEO आया सामने

A woman remained stuck in the lift for about 2 hours (Credit-@Matrize_NC)

Woman Trapped in Lift: उदयपुर के न्यू आरटीओ क्षेत्र में स्थित एक अपार्टमेंट में एक महिला के साथ हादसा हो गया. रोज़ाना की तरह उन्होंने लिफ्ट (Lift) का प्रयोग किया, लेकिन इस बार लिफ्ट ने अचानक नियंत्रण खो दिया और रिवर्स मोशन (Reverse Motion) में तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी. कुछ ही सेकंड में लिफ्ट अपार्टमेंट की छत से टकराकर बुरी तरह जाम हो गई.महिला अंदर फंस चुकी थीं और लगातार मदद के लिए आवाज दे रही थीं. सोसायटी के सुरक्षा कर्मचारियों ने पहले इमरजेंसी ग्रिल (Emergency Grill ) खोलकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, पर लिफ्ट के अटकने की वजह से यह संभव नहीं हो पाया.

अंततः दीवार में छेद करने के लिए ड्रिल मशीन (Drill Machine) मंगाई गई और कई प्रयासों के बाद रास्ता बनाकर महिला को बाहर निकाला गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर @Matrize_NC नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Video: लिफ्ट में कई देर तक फंसे रहे 8 लोग, गार्ड नहीं था मौजूद, लोगों ने निकाला बाहर, इंदौर की बिल्डिंग की घटना का वीडियो वायरल

महिला लिफ्ट में फंसी

अचानक हुई टक्कर से अंदर गिरा मलबा

लिफ्ट के छत से भिड़ने की टक्कर इतनी जोरदार थी कि लाइट फिटिंग, पैनल और धूल का मलबा (Debris) महिला पर गिर गया. वह बुरी तरह घबरा गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत इमरजेंसी अलार्म (Emergency Alarm) दबाया. एक घरेलू सहायिका ने आवाज सुनकर पड़ोसियों को सूचित किया,जिसके बाद मदद पहुंची.

मेंटेनेंस टीम और सिक्योरिटी स्टाफ मौके पर पहुंची

सोसायटी की मेंटेनेंस टीम (Maintenance Team) और सिक्योरिटी स्टाफ (Security Staff) मौके पर पहुंचने के बावजूद तकनीकी खराबी की वजह से लिफ्ट को खोला नहीं जा सका. हादसा छठी मंजिल के पास हुआ था, और महिला लगभग दो घंटे तक अंदर कैद रहीं. दीवार तोड़ने के बाद ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. यह घटना अमर विलास अपार्टमेंट की है. महिला अपने बेटे को आईकार्ड देने के लिए लिफ्ट से नीचे जा रही थीं. हादसे के बाद सोसायटी में लिफ्ट की सेफ्टी सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.