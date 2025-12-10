Rewa Shocker: शादी में दहेज़ नहीं मिलने से गुस्साएं पति ने पत्नी के साथ शूट किए निजी पलों के वीडियो, फिर कर दिए वायरल, पीड़िता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत करवाई दर्ज

Husband made his wife's video viral (Photo : X)

Rewa News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के रीवा (Rewa) जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज न मिलने से नाराज़ पति ने पत्नी के साथ हुए निजी पलों का वीडियो (Video) बनाकर उसे सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल कर दिया. घटना सामने आने के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है.पीड़िता के मुताबिक शादी से पहले ही ससुराल वालों की ओर से दहेज के लिए दबाव डाला जा रहा था.

शादी के बाद भी यह प्रताड़ना जारी रही.पति द्वारा उस पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार किए जाते थे और जबरन इंटिमेट रिलेशन (Intimate Relation) बनाने के लिए मजबूर किया जाता था.ये भी पढ़े:Uttar Pradesh: गाजीपुर में पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ने के बाद पति ने दोनों की करवाई शादी, वीडियो आया सामने

निजी वीडियो की रिकॉर्डिंग और वायरल करने का आरोप

मामला तब गंभीर हो गया जब पति ने पत्नी की अनुमति के बिना बेडरूम के निजी पलों को मोबाइल में रिकॉर्ड (Record) किया और बाद में इसे जानबूझकर वायरल (Viral) कर दिया. इससे महिला को गहरा मानसिक आघात पहुंचा.निजता भंग होने के बाद पीड़िता तुरंत पुलिस स्टेशन (Police Station) पहुंची.वहां उसने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, धमकी और निजी वीडियो फैलाने के गंभीर आरोप लगाए. इसके बाद पुलिस ने मामले की एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली.

ससुराल पक्ष का रवैया और पीड़िता का बयान

महिला का कहना है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति दहेज देने लायक नहीं थी, फिर भी ससुराल पक्ष लगातार दबाव बना रहा था. शादी के कुछ ही समय बाद अत्याचार और बढ़ गया. पीड़िता ने बताया कि पति ने कई बार उसे मनमाने तरीके से व्यवहार करने के लिए धमकाया और ब्लैकमेल भी किया.

पुलिस ने जांच की शुरू

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस (Police) ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है और पति के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की बात कही है. पुलिस का कहना है कि मामला गंभीर है और तकनीकी जांच के बाद कठोर कदम उठाए जाएंगे.