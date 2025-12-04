India Government Apps List: ये 8 सरकारी ऐप्स आपके फोन में जरूर होने चाहिए, मुश्किल वक्त में बनेंगे लाइफसेवर; देखें क्या हैं खास फीचर्स

Best Indian govt apps 2026 (Photo- X)

Best Indian Govt Apps 2026 : 2026 आने वाला है और इससे पहले हर भारतीय को यह जानना जरूरी है कि कौन से सरकारी मोबाइल ऐप्स उनके रोजमर्रा के काम को बेहद आसान बना सकते हैं. बिजली बिल भरने से लेकर डॉक्यूमेंट संभालने, डिजिटल पेमेंट, सुरक्षा और हेल्पलाइन तक—अब ज्यादातर चीजें मोबाइल पर हो रही हैं. ऐसे में कौन सा ऐप आपके लिए कितना उपयोगी है, इसकी जानकारी रखना अब समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है. ये ऐप न सिर्फ काम आसान बनाते हैं, बल्कि समय बचाने और सही जानकारी पाने में भी मदद करते हैं.

ये भी पढें: Mamata Banerjee’s SIR controversy: ‘बंगाल किसी का दबाव नहीं मानेगा’: केंद्र सरकार पर भड़कीं CM ममता बनर्जी, SIR बहाने सरकार गिराने की कोशिश का लगाया आरोप

Sanchar Saathi: फोन की चोरी और फ्रॉड से बचाने वाला ऐप

डिजिटल धोखाधड़ी बढ़ने के दौर में DoT का Sanchar Saathi ऐप मोबाइल सुरक्षा के लिए बेहद मददगार है. इसकी मदद से आप खोया फोन ब्लॉक कर सकते हैं, अपने नाम से चल रही अनजान मोबाइल कनेक्शन चेक कर सकते हैं, फर्जी कॉल या मैसेज की शिकायत कर सकते हैं और नकली अंतरराष्ट्रीय कॉल की पहचान भी कर सकते हैं. यह ऐप बिल्कुल मुफ्त है और डिजिटल सुरक्षा में सबसे भरोसेमंद टूल माना जा रहा है.

UMANG: सैकड़ों सरकारी सेवाओं का एक ऐप

UMANG असल मायनों में एक सुपर ऐप है. इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की सैकड़ों सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं. आधार, DigiLocker और PayGov जैसे डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े होने की वजह से लॉगिन, डॉक्यूमेंट और पेमेंट सब कुछ बेहद आसानी से हो जाता है. एक ऐप में इतनी सारी सरकारी सेवाएं होना आम लोगों के लिए बड़ी राहत है.

DigiLocker: सरकारी डॉक्यूमेंट अब जेब में नहीं, फोन में

DigiLocker की खासियत यह है कि आप अपने आधार, लाइसेंस, पैन कार्ड, मार्कशीट, मेडिकल रिपोर्ट आदि को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं. इसमें 1GB का मुफ्त स्टोरेज मिलता है और आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटल सिग्नेचर के साथ सुरक्षित लिंक के जरिए शेयर कर सकते हैं. कई सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं इसे पूरी तरह वैध मानती हैं.

mAadhaar: आधार कार्ड हमेशा मोबाइल में

UIDAI का mAadhaar ऐप आपको आधार कार्ड हमेशा मोबाइल में रखने की सुविधा देता है. इसमें QR कोड शेयरिंग, Aadhaar लॉक, TOTP, पते में सुधार और एक ही ऐप में 5 प्रोफाइल तक जोड़ने की सुविधा मिलती है.

BHIM UPI: भरोसेमंद डिजिटल पेमेंट ऐप

BHIM ऐप सीधा बैंक-टू-बैंक पेमेंट की सुविधा देता है. इसमें QR स्कैन पेमेंट, UPI Lite, खर्च का हिसाब, बिल पेमेंट और RuPay कार्ड ऑन UPI जैसी सुविधाएं भी हैं.

mParivahan: गाड़ी और लाइसेंस से जुड़े हर काम का समाधान

इस ऐप में डिजिटल DL/RC, गाड़ी की जानकारी, ई-चालान पेमेंट, रोड टैक्स, PUC और RTO लोकेशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

MyGov, Aarogya Setu और 112 India

MyGov ऐप पर लोग सरकारी नीतियों पर अपनी राय दे सकते हैं. Aarogya Setu अब हेल्थ सर्विस ऐप बन चुका है, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड, हॉस्पिटल लोकेशन और OPD बुकिंग जैसी सुविधाएं हैं.

112 India ऐप किसी भी इमरजेंसी में एक क्लिक पर पुलिस, मेडिकल या फायर टीम तक मदद पहुंचाता है.