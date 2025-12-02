Ladki Bahin Yojana e-KYC Date: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की ई-केवाईसी जल्द करवाएं, नहीं तो रुक सकती है किस्त; जानें आखिरी डेट

E-KYC Update

Ladki Bahin Yojana e-KYC Date: महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बड़ी खबर! लाड़ली बहन योजना के तहत हर महीने मिलने वाले 1500 रुपये की किस्त को जारी रखने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है. पहले सरकार ने इसके लिए 18 नवंबर 2025 की अंतिम तारीख तय की थी, लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे ने इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया है.

मंत्री आदिति तटकरे की अपील

हाल के दिनों में मंत्री आदिति तटकरे ने सभी लाभार्थी महिलाओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी पूरा कर लें, वरना उनकी किस्त रुक सकती है. उन्होंने कहा, “हम नहीं चाहते कि किसी भी पात्र महिला का पैसा रुके. इसलिए तारीख बढ़ाई गई है, लेकिन अब और कोई मौका नहीं मिलेगा.” यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: मंत्री अदिति तटकरे ने किया साफ, योजना से 52 लाख महिलाएं अपात्र नहीं, गलत सूचनाओं से बचें; समय से पहले e-KYC प्रक्रिया पूरी करें

सरकार ई-केवाईसी क्यों करवा रही है?

दरअसल लाड़ली बहन योजना शुरू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार को हजारों शिकायतें मिली थीं कि:

कई अपात्र लोग (यहां तक कि पुरुष भी) फर्जी दस्तावेजों से योजना का लाभ ले रहे हैं.

एक ही महिला के नाम पर कई खाते खुलवाकर पैसे निकाले जा रहे हैं.

कुछ जगहों पर तो दलालों ने फर्जी आवेदन कर रखे हैं.

इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य किया है. इसके बाद सिर्फ वही महिलाएं पैसा पाएंगी जो वाकई पात्र हैं यानी:

21 से 65 साल की आयु

परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम

महाराष्ट्र की स्थायी निवासी

लाड़ली बहन योजना क्या है? किसने शुरू की?

लाड़ली बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी घोषणा वर्तमान में रहे सीएम एकनाथ शिंदे ने 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की थी.

हर पात्र महिला को हर महीने ₹1500 सीधे बैंक खाते में मिलते हैं

साल भर में ₹18,000 रुपये।

अभी तक 2.30 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है.

ई-केवाईसी कैसे करें?

अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, नगरपालिका ऑफिस या सेटू केंद्र पर जाएं.

आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ ले जाएं.

वहां मौजूद ऑपरेटर आपकी उंगली या आंख की स्कैनिंग से 2 मिनट में ई-केवाईसी कर देगा.

घर बैठे भी महिला बाल विकास पोर्टल या माझी लाड़की बहिण 앱 से कर सकते हैं (लेकिन बायोमेट्रिक के लिए बाहर जाना पड़ेगा). 31 दिसंबर 2025 से पहले करवाएं ई-केवाईसी

तो देर किस बात की? 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना ई-केवाईसी जरूर पूरा कर लें, वरना जनवरी से 1500 रुपये की किस्त बंद हो जाएगी!